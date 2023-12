Idee voor nieuwe Ajax-trainer afgeschoten: 'Supporters hebben al zoveel geleden...'

Frank de Boer werd in de zomer aangesteld bij Al-Jazira, maar is maandag ontslagen bij de club uit de Verenigde Arabische Emiraten. En omdat Ajax voor het komende seizoen nog een trainer zoekt, werd de optie besproken in de dagelijkse podcast van Voetbal International. Daar waren ze niet bepaald enthousiast voor een rentree van De Boer bij Ajax.

“Dat lijkt me een slecht idee”, zei Dave Aalbers desgevraagd over een mogelijke terugkeer van De Boer bij Ajax. “De supporters hebben al zoveel geleden. Zelfs bij de kampioenschappen van De Boer bij Ajax was het voetbal vreselijk saai. Dat is niet waar je de supporters mee op de banken krijgt.”

De Boer gaf aan niet per se meer met de druk in de top te willen werken, maar als Ajax belt, zou hij mogelijk zijn verantwoordelijkheid willen nemen. Aalbers: “Ik snap dat hij het wel wil, maar het is niet de combinatie die je wil. Ajax heeft fris voetbal nodig, waar de supporters enthousiast van worden. Het Ajax-bravoure moet weer terug en dat heeft De Boer niet kunnen brengen, ondanks al zijn prijzen.”

Ook een langer verblijf van John van ’t Schip ziet Aalbers niet als ideale oplossing voor de Amsterdammers. “Dat is wel typisch na een periode waarin hij veel potjes heeft gewonnen, die jij en ik misschien ook wel hadden gewonnen. Nu staan ze vijfde en moet hij het definitief overnemen… Dat lijkt me geen trainer voor de lange termijn bij Ajax, geen tactisch meesterbrein. Het is een geweldige man voor deze klus, om een goede sfeer te krijgen. Maar daarna moet Ajax op zoek naar een ander.”

Maarten Wijffels kwam in de voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad met een heel andere suggestie: “Moet hij dan FC Volendam maar gaan doen om de hoek?”, deed de journalist een opvallende suggestie. “Het is wel heel pijnlijk. Ook in de woestijn. Hij hoefde niet meer het hoogste te bereiken, maar wilde geld verdienen en in het zonnetje werken. Maar zelfs dat is hem niet gegund.”