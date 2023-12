Johan Derksen: 'De Telegraaf wil hem bij Ajax naar binnen schrijven, maar hij is een stoorzender'

Johan Derksen heeft zich geërgerd aan de aandacht van De Telegraaf voor Dennis Bergkamp. Donderdag, vrijdag en zaterdag stond Bergkamp prominent in de krant met een interview, waarin het ook over Ajax ging. Hij liet onder meer weten graag weer een functie in de voetballerij te bekleden.

Derksen ziet het interview als een teken dat De Telegraaf probeert Bergkamp weer binnen te loodsen bij Ajax, waar hij tussen 2011 en 2018 werkzaam was als assistent-trainer. ”Bij De Telegraaf denken ze dat ze headhunters zijn. Die hebben drie dagen achter elkaar twee volledige pagina’s aan Dennis Bergkamp gewijd, want die moet weer een functie hebben bij Ajax”, zegt de analist maandagavond bij Vandaag Inside.

“Maar ze zijn vergeten dat Dennis Bergkamp eruit is gewipt nadat Peter Bosz en Wim Jonk niet met hem wilden werken. Hij was een storende factor binnen de technische staf”, vervolgt Derksen. “Hij wil nu terug, maar weet zelf niet wat hij wil doen. Het kriebelt, zegt hij. Nou, gewoon krabben, niks aan de hand.”

“De Telegraaf voelt zich geroepen om hem bij Ajax naar binnen te schrijven, maar dat is je taak niet als journalist. Een technische staf heeft alles wat ze nodig hebben. Daar wandelt hij doorheen. De grote ster Bergkamp wil ook geen hiërarchie, hij laat zich niet vertellen wat hij moet doen. Dat vult hij zelf in. Ja, zo zit de wereld niet in elkaar. Blijf dan lekker in dat landhuis zitten, Hollywoodje spelen."