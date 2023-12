Kevin van Veen naar Rangers FC? Zo staat een eventuele transfer er nu voor

werd de afgelopen dagen nadrukkelijk gelinkt aan Rangers FC, maar dat lijkt niet meer dan een storm in een glas water. Volgens directeur Wouter Gudde van FC Groningen is er van interesse van de Schotse topclub namelijk helemaal geen sprake. Hoe staat het er nu voor?

Onlangs werd via het Dagblad van het Noorden bekend dat het Schotse Rangers FC interesse zou hebben in Van Veen, die eerder bij Motherwell grote successen kende in Schotland. Vorig seizoen kwam de fysiek sterke spits tot 25 doelpunten in 38 wedstrijden, waarna hij naar FC Groningen vertrok. Daar loopt het echter niet zoals de spits gehoopt had. Sterker nog: Van Veen mag alweer vertrekken bij de Trots van het Noorden, want daar drukt de huidige wisselspeler ook zwaar op de begroting met zijn salaris.

Artikel gaat verder onder video

Een overstap naar Rangers FC zou voor Van Veen een absolute droomtransfer zijn, maar het lijkt er niet van te komen. Volgens Gudde is er van de berichten in de, voornamelijk Schotse, media weinig waar: "Niks van waar en ook niks gehoord", laat de FC Groningen-directeur in een korte reactie weten aan RTV Noord. Een transfer van Van Veen naar de Schotse topclub lijkt dan ook niet aan de orde.

Fábio Silva lijkt er voor te zorgen dat de geruchten over een overstap van Van Veen naar Rangers FC definitief in de prullenbak terechtkomen. De oud-PSV'er ondertekende vrijdag namelijk een contract op Ibrox, waardoor de club uit Glasgow de gewenste aanvallende versterking binnen heeft.