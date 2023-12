Voormalig bekerheld PSV én Ajax-target maakt nieuwe tijdelijke transfer

heeft zijn tijdelijke transfer naar te maken naar Rangers FC. De Portugees, die in de tweede helft van het afgelopen seizoen nog op huurbasis uitkwam voor PSV, verruilt Wolverhampton Wanderers tot en met het einde van dit seizoen voor de Schotse topclub. Het is de derde keer dat de club uit de Premier League Silva op huurbasis laat vertrekken.

Wolverhampton betaalde in de zomer van 2020 liefst veertig miljoen euro voor de komst van Silva, die de overstap maakte van FC Porto en daarmee zijn thuisland achter zich liet. Silva kwam tijdens zijn eerste seizoen in Engeland nog tot 37 wedstrijden in alle competities, waarin hij zes keer tot scoren kwam. In het seizoen daarop nam hij deel aan 28 duels in alle competities, maar verscheen hij slechts 995 minuten binnen de lijnen. Wolverhampton besloot om Silva in de zomer van 2022 op huurbasis naar Anderlecht te laten gaan.

De periode van de Portugees in België duurde slechts een halfjaar. Silva keerde vroegtijdig terug bij Wolverhampton, dat hem meteen weer verhuurde aan PSV. Voor PSV kwam hij negentien keer in actie, goed voor vijf doelpunten en twee assists. Silva was bovendien de maker van de beslissende strafschop in de bekerfinale tegen Ajax. De Amsterdammers werden afgelopen zomer heel even in verband gebracht met de komst van de Portugees, maar hij keerde ‘gewoon’ terug naar Engeland. Daar kwam hij er in de afgelopen eerste seizoenshelft echter niet aan te pas. Silva kwam tot tien wedstrijden. Hij scoorde enkel in de EFL Cup.

Het seizoen maakt hij dus af in Schotland. Dat meldt de Schotse topclub donderdagavond op X. Er is geen optie tot koop bedongen, waardoor Silva normaal gesproken in de zomer andermaal terugkeert bij Wolverhampton. Silva zelf hintte donderdag op zijn persoonlijke X al op een vertrek. De Portugees plaatste een zandloper op zijn kanaal. Rangers FC, dat wordt getraind door Philippe Clement, bezet momenteel de tweede plaats in de Schotse Premiership. De achterstand op Celtic is, met twee wedstrijden gespeeld, vijf punten.

Silva wordt in Glasgow ploeggenoot van Cyriel Dessers, Danilo en Sam Lammers. Dessers was in het verleden actief voor onder meer NAC Breda, FC Utrecht en Feyenoord. Danilo droeg eerst het shirt van Ajax, alvorens vorig jaar de overstap te maken naar Rangers FC. Lammers speelde voor PSV en sc Heerenveen.