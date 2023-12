Kramer roept Halilovic tijdens wedstrijd tot de orde: 'Ik vind het een goede speler, maar...'

riep Alen Halilovic even tot de orde in de wedstrijd tussen Fortuna Sittard en RKC Waalwijk (1-0). De spits van RKC was niet blij met een passeerbeweging van Halilovic: met een pirouette probeerde Halilovic voorbij Kramer te komen.

Kramer schudde de hand van Halilovic, maar sprak hem ook toe. “Ik vind het best een goede speler hoor, maar ik vind niet dat je onnodig risico’s moet nemen op je eigen helft om maar te laten zien hoe goed je kunt voetballen. Dat is het enige wat ik zei.” Het moment deed denken aan boze reactie van Kramer op een mislukte panenka-strafschop van Santiago Giménez vorige maand. Waar hij de Feyenoord-spits in het Spaans aansprak, koos hij tegen Halilovic ‘gewoon’ voor het Nederlands.

Kramer baalt uiteraard van de nederlaag in Sittard, vertelt hij aan ESPN. “Ik denk dat deze wedstrijd niet echt een winnaar verdiende. Na één moment van onoplettendheid bij ons ligt de bal erin. Het was een wedstrijd waarin beide ploegen hard werkten en gevaarlijk werden uit standaardsituaties.”

Wel erkent de aanvaller dat zijn ploeg te weinig creëerde. Daarom kwam hij zelf ook niet veel in het stuk voor. “Dat is niet alleen iets van deze wedstrijd, dat speelt al langer. We komen moeilijk tot kansen. Dat moet gewoon beter, zeker in de laatste fase op het veld. Daar creëren we gewoon te weinig.” RKC staat momenteel op de vijftiende plek, met hetzelfde puntenaantal als nummer zestien Almere City.