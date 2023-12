Maarten Wijffels schetst zorgwekkend beeld over toekomst Ajax en wijst schuldige aan

Maarten Wijffels heeft dinsdag in de AD Voetbalpodcast een zorgelijk beeld over de nabije toekomst van Ajax geschetst en daar binnen Ajax een verantwoordelijke voor aangewezen. De journalist is van mening dat Edwin van der Sar te veel zaken niet goed heeft aangepakt, wat ook één van de vele redenen is voor de onrust binnen de Amsterdamse club.

"Nu zijn ze weer aan het wederopbouwen, maar betrokken schetsen een beeld dat het wel twee jaar kan duren voordat de hele organisatie weer klaar is om te presteren", geeft Wijffels aan in de AD Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad: "Niet alleen het eerste elftal, maar ook de jeugdopleiding en het voetbal van Ajax en de manier waarop er gescout moet worden. Op allerlei vlakken", zegt de journalist, die daarmee een zorgelijk beeld schetst. Veel tijd om te weder opbouwen heeft Ajax niet, want van de club wordt er verwacht dat er direct weer gepresteerd wordt.

Artikel gaat verder onder video

"Het geeft maar weer aan dat het uiteindelijk allemaal toch op mensen aankomt en als je mensen spreekt, dan is er toch echt heel veel terug te leiden op de besluitenloosheid van Edwin van der Sar", zegt Wijffels over de voormalig-algemeen directeur, die door hem wordt aangekeken als het om de onrust binnen de club gaat. "Hij heeft in allerlei dossiers dingen op zijn beloop gelaten, maakte halve en late beslissingen of geen beslissingen", voegt de journalist er tot slot nog aan toe.

Sjoerd Mossou hoort dezelfde geluiden als Wijffels en denkt dat het wanbeleid bij Ajax al langer speelde, maar dat Erik ten Hag en technisch directeur Marc Overmars - die succesvol waren in Amsterdam - dat konden verbergen: "Het is heel lang gecamoufleerd door een goede trainer en technisch manager. Een vlucht naar voren als het gaat om salaris, is ook niet onbelangrijk."