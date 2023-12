Man United-fans hekelen Ten Hag na masterclass: ‘Wij zitten nu opgescheept met Antony’

is de laatst weken zeer op dreef in het shirt van Nottingham Forest. Dinsdagmiddag gaf de rechtervleugelaanvaller opnieuw twee assists in de uitwedstrijd tegen Newcastle United (1-3 overwinning) en dat zorgt bij veel supporters van Manchester United voor een wrang gevoel.

Elanga, 21 jaar, werd afgelopen zomer voor ongeveer 17,5 miljoen euro van de hand gedaan door United. Trainer Erik ten Hag besloot het seizoen met de Engelse grootmacht in te gaan met Antony als belangrijkste gegadigde voor de rechtsbuitenpositie, waardoor er voor Elanga geen plek meer was op Old Trafford.

In dienst van Nottingham Forest lijkt Elanga langzaam maar zeker echter het ongelijk van Ten Hag te bewijzen. De Zweedse dribbelaar kent een prima seizoen, met onder meer vijf doelpunten en vier assists in negentien competitieoptredens. Ter vergelijking: Antony staat deze voetbaljaargang na veertien Premier League-duels op nul doelpunten en nul assists.

Dat roept bij veel fans van United online de vraag op of de club er wel goed aan heeft gedaan om afscheid te nemen van Elanga. “Het is nog steeds moeilijk om te begrijpen waarom we Antony kochten voor bijna honderd miljoen (pond, red.), terwijl we Elanga verkochten voor zeventien milljoen (pond, red.)”, schrijft iemand bijvoorbeeld op X, voorheen Twitter. Andere schrijven: “Elanga is veel beter dan Antony, hoe hebben we dit zo verknald?” en “Elanga schittert bij Forrest en wij zitten opgescheept met Elanga.”

Ook veel andere fans en voetballiefhebbers vinden dat United een fout heeft gemaakt door Antony te behouden en Elanga te verkopen.

