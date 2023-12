Manchester City blijft met volledig reserveteam foutloos in Groep G

Een B-elftal van Manchester City heeft woensdagavond afgerekend met Rode Ster Belgrado (2-3). De ploeg van Pep Guardiola was al zeker van de eerste plaats in Groep G en gaf daarom een volledig team met reserves de kans. RB Leipzig, dat ook al door was naar de knock-outfase van de Champions League, won van Young Boys.

De beslissingen in Groep G waren al lang en breed gevallen. City was na vijf wedstrijden nog ongeslagen en wilde die foutloze reeks doorzetten tegen Rode Ster. De Servische topploeg wist bij voorbaat al dat het was uitgeschakeld. Voorafgaand kende de wedstrijd dus al weinig spanning.

Champions League-debutant Micah Philippe Jude Hamiliton maakte in de negentiende minuut de openingstreffer namens de nummer vier van de Premier League. Door een andere jongeling, Oscar Bobb, verdubbelde City de voorsprong. Door een doelpunt van Hwang In-beom kwam Rode Ster terug in de wedstrijd, maar hopen op een resultaat konden de Serviërs niet lang. Door een penalty van Kalvin Phillips werd het negen minuten na de aansluitingstreffer alweer 1-3. Het slotakkoord was voor Aleksandar Katai van Rode Ster. Einduitslag: 2-3.

Leipzig

Ook Leipzig, waar Xavi Simons op de bank begon, speelde nergens meer voor in de Champions League-groep. De Duisters zijn al door naar de knock-outfase. In minuut vijftig barstte het spektakel los tegen Young Boys. Benjamin Sesko zorgde voor de openingstreffer, waarna Ebrima Colley al snel de gelijkmaker produceerde. Emil Forsberg kwam alweer snel met een antwoord in de 56e minuut. De Zweed besliste de einduitslag op 2-1.