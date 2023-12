Vrees wordt werkelijkheid: Ten Hag incasseert volgende dreun richting Liverpool

Manchester United-trainer Erik ten Hag kan zondagavond in de kraker tegen Liverpool geen beroep doen op . De Engelsman werd een week geleden nog verkozen tot Speler van de Maand november in de Premier League, maar viel een paar dagen later in de thuiswedstrijd tegen Bayern München geblesseerd uit en moet daardoor het bezoek aan Liverpool laten schieten. Dat heeft Ten Hag twee dagen voor het duel op Anfield bevestigd.

Maguire kende een moeilijke start van het seizoen. Hij kwam in de eerste vijf competitieduels slechts 23 minuten in actie en in de eerste twee groepswedstrijden in de Champions League bleef hij negentig minuten op de bank. De centrumverdediger verscheen op 7 oktober in de thuiswedstrijd tegen Brentford voor het eerst aan de aftrap en raakte zijn basisplaats sindsdien niet meer kwijt. Maguire groeide de afgelopen weken zelfs uit tot belangrijke pion in het elftal van Ten Hag en mocht vorige week dus nog de prijs voor Player of the Month in ontvangst nemen.

Manchester United en Maguire zijn er echter niet in geslaagd de goede novembermaand een passend vervolg te geven. De formatie van Ten Hag - die werd verkozen tot Manager of the Month - ging afgelopen weekeinde met 0-3 onderuit tegen Bournemouth en werd een paar dagen later uitgeschakeld in Europa. Manchester United moest winnen van Bayern München en hopen op een gelijkspel bij FC Kopenhagen - Galatasaray om nog door te kunnen gaan in de Champions League. FC Kopenhagen won echter met 1-0 van Galatasaray en Manchester United verloor met dezelfde cijfers van Bayern München.

Daardoor zijn Ten Hag en zijn manschappen niet alleen uitgeschakeld in de Champions League, maar ook uitgespeeld in alle Europese competities. Tot overmaat van ramp viel Maguire tegen Bayern München al na veertig minuten geblesseerd uit. De vrees was meteen dat de verdediger een streep moest zetten door de kraker op Anfield en dat is inderdaad het geval. “Harry is niet beschikbaar, maar we denken niet dat we hem voor een lange periode kwijt zijn”, vertelde Ten Hag zojuist op de persconferentie. Maguire werd dinsdagavond vervangen door de 35-jarige Jonny Evans. Naast Maguire is ook Anthony Martial niet van de partij bij Manchester United.

Ook Fernandes ontbreekt

Manchester United en Ten Hag kunnen op Anfield ook geen beroep doen op Bruno Fernandes. De Portugees liep afgelopen zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Bournemouth tegen zijn vijfde gele kaart aan en ontbreekt daardoor in Liverpool. Dat betekent dat Ten Hag een nieuwe aanvoerder moet aanwijzen. De Nederlander heeft zijn keuze al gemaakt, maar wilde vrijdag op de persconferentie niet vertellen wie de band gaat dragen.