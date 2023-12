Matic doet boekje open over twee voormalig United-ploeggenoten: 'Dat gebeurde iedere dag!'

(35) heeft een boekje opengedaan over het weinig professionele gedrag van twee van zijn teamgenoten bij Manchester United, de club waar hij tussen 2017 en 2022 onder contract stond. De Serviër, die eveneens een verleden bij Vitesse en Chelsea heeft, onthult dat zowel als structureel te laat kwamen.

Manchester United nam Matic in de zomer van 2017 over van Chelsea, dat een kleine 45 miljoen euro ontving voor de Servische middenvelder. Bij The Blues speelde hij onder José Mourinho, interim-trainer Guus Hiddink en Antonio Conte. "Bij Chelsea gedroeg iedereen zich professioneel", zegt Matic tegenover het Franse YU Planet. "Altijd op tijd, nooit te laat op de training."

Na zijn overstap kwam hij echter in een andere wereld terecht. "Bij Manchester United gebeurde dat iedere dag!" Het waren bovendien niet de minsten die zich daaraan bezondigden: "Onder de spelers die altijd te laat kwamen waren Pogba en Sancho, plus nog een aantal anderen", zegt Matic, die tegenwoordig uitkomt voor het Franse Stade Rennais.

Schorsing

De loopbaan van Pogba lijkt inmiddels zo goed als voorbij. De 30-jarige Fransman verliet Manchester United in de zomer van 2022 transfervrij om terug te keren bij Juventus. In dienst van de Italiaanse topclub werd begin dit seizoen bij een dopingcontrole een te hoog testosterongehalte vastgesteld bij Pogba, waardoor hem een jarenlange schorsing boven het hoofd hangt. Sancho staat nog altijd onder contract in Manchester, maar betichtte trainer Erik ten Hag in september van dit jaar van liegen en speelde sindsdien geen minuut meer voor The Red Devils.