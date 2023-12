Maurice Steijn wordt in verband gebracht met volgende club uit Eredivisie

Als Heracles Almelo besluit niet verder te gaan met de huidige trainer John Lammers, zouden de Almeloërs een poging moeten wagen bij Maurice Steijn. Dat vindt Ralph Blijlevens, clubwatcher voor Tubantia van de huidige nummer veertien van de Eredivisie.

Blijlevens zag Heracles Almelo zondag op bezoek bij Vitesse 'dramatisch' voor de dag komen en dat was niet voor het eerst dit seizoen. Ondanks dat de ploeg van John Lammers op een veertiende plaats in de Eredivisie staat, lijkt de coach op de schopstoel te zitten. De supporters hebben meermaals laten blijken het vertrouwen in de coach verloren te zijn. Blijlevens ziet ook weinig aanknopingspunten in het Erve Asito: "Ik denk niet dat John Lammers de bal nog aan het draaien krijgt", geeft de journalist aan.

In de podcast HereKlets van de Twentse krant blikt de clubwatcher alvast vooruit op een mogelijk vertrek van Lammers bij de Almeloërs. Hij zou direct een poging wagen bij Steijn, mocht Lammers vertrekken: "Hij heeft het bij Ajax héél slecht gedaan, maar vergeet niet wat hij bij Sparta heeft neergezet", geeft Blijlevens aan. "Die waren zo goed als gedegradeerd. Hij hield ze in de Eredivisie en een seizoen later haalde hij de play-offs voor Europees voetbal. Dat is niet niks."

De journalist verwacht in ieder geval wel dat Lammers volgend weekend nog op de bank zit bij Heracles Almelo, dat dan in eigen huis Feyenoord op bezoek krijgt. Toch mag de kritiek zich volgens de verslaggever niet alleen richten op Lammers: "Je kunt Louis van Gaal voor deze groep zetten, maar zelfs die loodst je niet naar de middenmoot van het linkerrijtje."