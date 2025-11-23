Hendrie Krüzen heeft bevestigd dat Heracles Almelo op korte termijn een nieuwe hoofdtrainer gaat presenteren. Wie het is wil de zestigjarige coach niet zeggen. Krüzen is in ieder geval blij dat hij weer in zijn oude rol als assistent kan kruipen.

Heracles nam na de pijnlijke 3-0 nederlaag op bezoek bij FC Volendam afscheid van trainer Bas Sibum. Sindsdien neemt Krüzen de honneurs waar als interim-trainer, die echter niet over de juiste papieren beschikt. Daarom mag hij slechts enkele weken de honneurs waarnemen. Dat heeft de Almelose club geen windeieren gelegd, want alle drie de wedstrijden onder de interim-trainer werden winnend afgesloten.

Artikel gaat verder onder video

Na de 4-2 overwinning op provinciegenoot Go Ahead Eagles liet Krüzen weten dat er eind volgende week duidelijkheid komt over wie de nieuwe trainer moet worden van Heracles. "Ik weet wie het gaat worden, een heel goede trainer. En dan kruip ik weer lekker in mijn rol", aldus de interim-trainer in gesprek met de NOS.

De supporters van Heracles lieten tijdens het duel met Go Ahead al weten duidelijk blijken wat zij van Krüzen vinden. "Krüzen, Krüzen, we worden kampioen", klonk het in het Asito Stadion. Onder leiding van de interim-coach heeft Heracles de laatste plaats verlaten en overgedragen aan Telstar. Wel moet de ploeg uit Velsen-Zuid deze speelronde nog in actie komen.