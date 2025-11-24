Heracles Almelo staat op het punt om Ernest Faber vast te leggen als nieuwe hoofdcoach. Volgens het Eindhovens Dagblad gaat de club zeer serieus werk maken van zijn komst en lijkt een akkoord binnen handbereik.

De 54-jarige Eindhovenaar werkt momenteel nog in Australië bij Adelaide United, waar hij verantwoordelijk is voor het technische beleid.

Heracles ging na het vertrek van Bas Sibum op zoek naar een ervaren eindverantwoordelijke en kwam al snel bij Faber uit. Wanneer de deal daadwerkelijk rondkomt, schuift Hendrie Krüzen weer terug naar zijn vertrouwde rol als assistent-trainer.

Faber geldt in de Nederlandse voetbalwereld als een bekende naam, vooral door zijn lange staat van dienst bij PSV. In Eindhoven vervulde hij nagenoeg alle denkbare functies: jeugdspeler, selectiespeler, assistent-trainer, interim-hoofdcoach en hoofd opleidingen. In 2024 stapte hij onverwacht over naar Adelaide om daar een buitenlands avontuur aan te gaan, maar volgens het ED staat hij open voor een terugkeer nu Heracles concreet is geworden.

Faber was eerder in zijn loopbaan werkzaam voor FC Eindhoven, NEC en FC Groningen.