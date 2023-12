Manhoef verlaat Vitesse mogelijk voor spotprijs: ‘Snap niet dat Feyenoord dat bedrag niet neerlegt’

De kans is groot dat na de winterstop geen speler van Vitesse meer is. De smaakmaker van de Arnhemmers staat er goed op in het buitenland en de Eredivisie-hekkensluiter is bereid om mee te werken aan een transfer. TheScottishSun weet dat er drie clubs in de race zijn voor de aanvaller.

Zo wordt Rangers FC gezien als de favoriet. De Schotten staan klaar om een bod van ongeveer 2,9 miljoen euro neer te leggen bij Vitesse. Trainer Philippe Clement zou zeer gecharmeerd zijn van de Vitesse-buitenspeler. Bij Rangers zou Manhoef ploeggenoot worden van onder meer Cyriel Dessers, Sam Lammers, Danilo en Fabio Silva.

Ook Championship-clubs Leicester City en Preston North End FC hebben interesse in de 21-jarige rechtsbuiten. Manhoef is een van de spaarzame lichtpuntjes van Vitesse dit seizoen. De aanvaller was in vijftien wedstrijden goed voor vier doelpunten.

Op X reageert men verrast op de genoemde transfersom van Manhoef. Een bedrag van ongeveer drie miljoen euro vinden enkele twitterraars te weinig voor de Vitesse-speler. De kans bestaat dat Vitesse, dat in financiële crisis verkeert, niet de hoofdprijs durft te vragen van de aanvaller. Een ander vindt dat Feyenoord een hengeltje moet uitgooien naar Manhoef.