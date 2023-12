'Mooi man, een vrouwelijke trainer bij de mannen. Wees een beetje progressief, joh'

De uitspraken van Pierre van Hooijdonk over vrouwelijke trainers in het mannenvoetbal hebben veel losgemaakt. Op sociale media woeden een dag na Studio Voetbal flinke discussies over het onderwerp en ondertussen heeft het Algemeen Dagblad enkele ervaringsdeskundigen gevraagd om hun mening.

De krant sprak met Gertjan Verbeek (voormalig profvoetballer en trainer), Marieke Dijkstra (trainde hockeymannen Voordaan), Michel Adam (voormalig profvoetballer van toenmalige FC Den Haag), Monique Tijsterman (trainde mannen-handballers Lions) en Robert Maaskant (voormalig profvoetballer en trainer). Van het vijftal deelt alleen Verbeek de mening van Van Hooijdonk dat een vrouwelijke trainer niet serieus genomen zal worden door mannelijke spelers.

“Een Steven Berghuis, die onder trainers als Erik ten Hag en Dick Advocaat heeft gewerkt. Denk je dat hij iets aanneemt van een vrouw die alleen vrouwen heeft getraind?”, vraagt Verbeek zich af. “Ik geloof zeker dat er goede vrouwelijke coaches zijn, absoluut. Maar laat ze eerst eens een prestatieve mannen-amateurclub gaan trainen, kijken hoe ze het in zo’n cultuur bevalt. Dan praten we daarna verder.”

De 55-jarige Michel Adam wordt bij zijn amateurclub WIK getraind door een vrouw: zijn eigen echtgenote Annet. Zij heeft meer overwicht dan Adam zelf, vertelt hij. "Als ik in de kleedkamer tegen die gasten roep dat ze stil moeten wezen, kakelen ze maar door. Als Annet het vraagt, zijn ze meteen muisstil."

“Je moet je mannetje durven staan, hè”, legt de oud-voetballer uit. “Dan maakt het geen fluit uit of je man of vrouw bent. Tijden veranderen, nietwaar? Je gaat toch ook niet lopen janken dat we niet meer met de gulden betalen? Wees een beetje progressief, joh. Ik twijfel er niet aan dat we snel de eerste vrouwelijke trainer in het mannenvoetbal gaan zien. Mooi, man.”