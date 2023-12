Nóg een tegenvaller voor Ten Hag: onwaarschijnlijke uitblinker geblesseerd naar de kant

Erik ten Hag heeft in het cruciale duel van Manchester United met Bayern München een volgende tegenvaller te verwerken gekregen. De Nederlandse trainer moest vijf minuten voor rust zijn ervaren verdediger , die de afgelopen weken tot een verrassende uitblinker uitgroeide, met een blessure naar de kant halen.

Bij een 0-0 stand greep Maguire naar zijn lies, waarna hij aangaf niet verder te kunnen. Ten Hag verving hem door routinier Jonny Evans, die afgelopen zomer verrassend terugkeerde op Old Trafford. Het wegvallen van Maguire is een volgende teleurstelling voor Ten Hag. De oud-trainer van onder meer Ajax en FC Utrecht heeft tegen de Duitse Rekordmeister een zege nodig om zicht te houden op overwintering in Europa, al is hij daarbij ook afhankelijk van het resultaat bij FC Kopenhagen - Galatasaray.

Maguire was de afgelopen jaren nog aanvoerder van Manchester United, maar viel onder Ten Hag ver terug in de pikorde. Een vertrek voor de voormalig duurste verdediger ter wereld - die tijdenlang beschimpt werd door alles en iedereen op social media -leek dan ook logisch, maar de Engelsman bleef afgelopen zomer op Old Trafford en knokte zich de voorbije weken terug in de basis. Niet alleen verdedigend zal hij gemist worden, schrijft The Athletic-journalist Laurie Whitwell op X. "Hoe gek het ook klinkt, Maguire is waarschijnlijk een van de meest dreigende United-spelers voor het doel (bij dode spelmomenten) later in de wedstrijd", aldus Whitwell.

Harry Maguire applauded off at Old Trafford. Once again, he was playing well. A very hard task just got even tougher. In all seriousness, as mad as it sounds, Maguire probably one of #MUFC's best goal threats (from a set piece) later in the game. — Laurie Whitwell (@lauriewhitwell) December 12, 2023

Harry Maguire is forced to come off due to an injury, with Jonny Evans coming on 🤕



That now puts the centre-back in doubt for Man United's trip to Anfield on Sunday 😬 pic.twitter.com/Mcs6E4X5CM — Football on TNT Sports (@footballontnt) December 12, 2023

