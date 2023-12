Noni Madueke heeft smaak te pakken: oud-PSV'er helpt Chelsea aan benauwde zege

Chelsea heeft, mede dankzij , een benauwde zege op Luton Town FC geboekt. De oud-aanvaller van PSV was op slag van rust belangrijk bij de 0-2, toen hij op schitterende wijze de bal in de rechterbovenhoek wist te pegelen. De eindstand werd uiteindelijk 2-3 in het voordeel van de Londenaren.

Chelsea begon uitstekend aan de wedstrijd toen Cole Palmer een fout in de Luton-verdediger afstrafte. De Londenaren controleerden de wedstrijd en kwamen dankzij Madueke in de 37e minuut op 0-2 toen de vleugelspeler prachtig raak schoot. Het was alweer de tweede goal op rij voor de oud-PSV'er, die vorige speelronde tegen Crystal Palace ook trefzeker was.

Dankzij Palmer vergrootte Chelsea na de rust de stand naar 0-3, en dus leek de wedstrijd wel gespeeld. Maar niets bleek minder waar, want Luton bleef geloof houden en kwam plotseling terug in het duel. Ross Barkley, oud-Chelsea-speler, bracht de thuisploeg op 1-3 en zeven minuten daarna was het Elijah Adebayo die er 2-3 van maakte.

In de slotfase moest Thiago Silva een bal van de lijn halen, om daarmee te voorkomen dat The Blues de voorsprong volledig weggaven. Met die redding trok Chelsea uiteindelijk de zege over de streep: 2-3.