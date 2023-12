Offensief van AZ richt niets uit: NEC maakt flinke sprong op de ranglijst

Het restant van de wedstrijd tussen AZ en NEC heeft geen doelpunten meer opgeleverd. Zodoende veranderde niets aan de 1-2 stand die op 29 oktober al op het scorebord stond.

Ten opzichte van de wedstrijd op 29 oktober, toen de wedstrijd werd gestaakt vanwege het inzakken van Bas Dost, moest AZ het stellen zonder Riechedly Bazoer en Denso Kasius. Daardoor mocht trainer Pascal Jansen twee 'gratis' wissels doorvoeren. De verdedigers werden vervangen door middenvelder Tiago Dantas en aanvaller Mexx Meerdink. Daarmee waren de intenties van AZ duidelijk: de aanval werd ingezet. Bij NEC ontbrak Dost nog altijd, terwijl ook Lasse Schöne (ziek) en D’Leanu Arts (geblesseerd) ditmaal niet inzetbaar waren. Voor hen kwamen Kodai Sano, Philippe Sandler en Bram Nuytinck in het veld.

Het duel werd hervat met een scheidsrechtersbal voor NEC even buiten het eigen zestienmetergebied. De reguliere speeltijd bedroeg nog slechts zes seconden, maar daar kwamen wel vijf minuten aan blessuretijd bij. Het was meteen duidelijk dat NEC tijd wilde rekken. Jasper Cillessen kreeg de scheidsrechtersbal en ging meteen met de bal op de grond liggen in het strafschopgebied, om zo tijd te rekken. Ook de andere spelers van NEC probeerden zoveel mogelijk tijd te rekken en het spel te ontregelen. AZ zocht uiteraard de aanval en kreeg enkele serieuze kansen. Verdediger Bram Nuytinck blokte een kopbal van Jens Odgaard; een late corner, waarbij keeper Mathew Ryan meeging, leverde een mogelijkheid voor Meerdink op. Hij schoot echter over.

Als AZ een wonder had verricht en de wedstrijd had omgezet in een overwinning, zou Feyenoord op de ranglijst gepasseerd worden. Bij een gelijkspel zou de achterstand op de nummer twee zijn verkleind tot een punt. Maar omdat de nederlaag bleef staan, behoudt Feyenoord een voorsprong van twee punten. NEC boekt de eerste competitiezege sinds 23 september (3-0 tegen FC Utrecht) en klimt van de zestiende naar de twaalfde plaats.

Complimenten voor NEC-fans

NEC werd in het AFAS Stadion gesteund door 237 meegereisde supporters. Vanaf Nijmegen moesten de fans 2,5 uur reizen (en weer 2,5 uur terug) om een paar minuten voetbal te zien en hun ploeg te steunen. Ze krijgen dan ook de nodige complimenten op sociale media.