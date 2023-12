Ook in Engeland zinderende slotfase: Declan Rice kopt Arsenal diep in blessuretijd naar winst

Arsenal is dinsdagavond ternauwernood ontsnapt aan duur puntenverlies in de titelstrijd. De ploeg van trainer Mikel Arteta stevende op bezoek bij promovendus Luton Town af op een 3-3 gelijkspel, maar een rake kopbal van Declan Rice diep in blessuretijd bezorgde de koploper alsnog drie hele belangrijke punten: 3-4. The Gunners zetten Liverpool en Manchester City daardoor - in ieder geval voor 24 uur - op respectievelijk vijf en zes punten achterstand.

Arsenal was uitstekend uit de recente interlandperiode gekomen. De nummer twee van het afgelopen seizoen in de Premier League won met 0-1 bij Brentford, speelde vervolgens RC Lens van het kastje naar de muur in de Champions League (6-0) en boekte afgelopen zaterdag nog een 2-1 overwinning op Wolverhampton Wanderers. Maar de formatie van Arteta was desondanks gewaarschuwd voor het bezoek aan Luton Town. Niet alleen hield de promovendus Liverpool vorige maand nog op een 1-1 gelijkspel. Ook wist Arsenal geen van de laatste elf ontmoetingen op Kenilworth Road - weliswaar allemaal in de vorige eeuw - te winnen.

Artikel gaat verder onder video

Luton Town toonde zich ook dinsdagavond een serieuze angstgegner. De bezoekers kwamen dankzij een treffer van Gabriel Martinelli na twintig minuten weliswaar op een 0-1 voorsprong, maar konden daar niet lang van genieten. Een rake kopbal van Gabriel Osho - die bij een hoekschop volledig over het hoofd werd gezien - zorgde vier minuten later alweer voor een gelijke stand. De thuisploeg, waar Tahith Chong geen basisplaats had maar in de tweede helft wel als invaller zijn opwachting maakte, leek met een 1-1 tussenstand de rust te gaan halen. Leek, want Gabriel Jesus zorgde er op de valreep toch nog voor dat Arsenal met een 1-2 voorsprong aan de tweede helft zou beginnen.

Maar het antwoord van Luton Town liet opnieuw niet lang op zich wachten. Sterker nog, vier minuten na de hervatting hingen de bordjes alweer in evenwicht. Elijah Adebayo bracht Luton Town naast de koploper en nog geen tien minuten later zorgde Ross Barkley zelfs voor de voorsprong. Maar waar de gastheer zich tweemaal razendsnel herstelde van een achterstand, kon het nu zelf niet lang genieten van de voorsprong. Kai Havertz bracht Arsenal op het uur weer naast de promovendus: 3-3. Daar leek het lang bij te blijven. Arsenal drong in de slotfase nog nadrukkelijk aan, maar Luton Town leek het knappe punt bij te mogen schrijven. Maar dat was buiten Rice gerekend. De topaankoop van afgelopen zomer knikte in de zevende minuut van de blessuretijd raak op aangeven van Martin Ødegaard, waardoor de drie punten alsnog meegaan naar Noord-Londen.