Perez komt met opmerkelijke transfersuggestie voor Ajax: 'Of is dat een brug te ver?'

Het is een publiek geheim dat Ajax zich in de winterstop wil versterken met een verdedigende middenvelder. Het liefst een speler die al een tijdje meeloopt in de voetballerij. De naam van wordt regelmatig genoemd, maar Kenneth Perez is zondagavond met een andere toch wel opvallende suggestie gekomen: .

Het hart van menig Ajacied zal nog altijd een stuk harder gaan kloppen bij het horen van de naam van de Deense middenvelder. Schöne verruilde N.E.C. in de zomer van 2012 transfervrij voor Ajax en dat bleek voor zowel Schöne als Ajax een uitstekende zet. De vrijetrappenspecialist werd in 2013, 2014 én 2019 kampioen. In het seizoen 2018/2019 had hij een sleutelrol in het elftal van trainer Erik ten Hag dat vriend en vijand verbaasde door zich op een haar na te kwalificeren voor de finale van de Champions League.

Artikel gaat verder onder video

Schöne verruilde Ajax vervolgens voor Genoa, maar zijn avontuur in Italië werd een teleurstelling. Hij keerde bij sc Heerenveen terug in de Eredivisie, alvorens weer aan de slag te gaan bij N.E.C. Of Ajax Schöne moet bellen of hij een terugkeer ziet zitten, vroeg Perez zich af in Dit was het Weekend op ESPN. “Schöne terughalen of is dat een brug te ver qua leeftijd?”, klonk het namens de analist. De middenvelder blaast in mei 38 kaarsjes uit. Presentator Milan van Dongen denkt dat Ajax er verstandig aan doet om verder te kijken. “Ik denk inderdaad dat dat een brug te ver is. Daar moeten ze niet aan beginnen, toch? Die heeft het bij N.E.C. ook al vrij lastig”, antwoordde Van Dongen op de suggestie van Perez.

Ajax trad zondagmiddag in de uitwedstrijd tegen het N.E.C. van Schöne aan in een piepjonge formatie. Steven Bergwijn (26) en Steven Berghuis (31) waren de oudste Ajacieden die in Nijmegen aan de aftrap verschenen. Berghuis liet zich daar na afloop van de met 1-2 gewonnen wedstrijd nog over uit.