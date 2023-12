Perez kraakt PSV'er totaal af: 'Hij is héél solistisch bezig'

Kenneth Perez ziet een grote verandering bij PSV-talent . Waar de buitenspeler in het begin van de Eredivisie heel veel indruk maakte van de buitenspeler, ziet de Deense analist een duidelijke kentering bij de aanvaller van de Eindhovenaren.

“Bakayoko heeft veertien geweldige wedstrijden gespeeld, maar de laatste twee zijn écht minder”, vond Perez bij Dit Was Het Weekend van ESPN. “Tegen Heerenveen was het al ongelofelijk hoeveel hij voor zichzelf ging, maar vandaag tegen AZ was dat idem dito. Hij heeft veel complimenten gehad, maar gaat nu alles zelf doen, tot wanhoop van zijn medespelers.”

Perez liet vervolgens een aantal voorbeelden zien. “Leg deze bal af op Veerman. Wees een teamspeler. Iedereen bij PSV, en dat is ook de grote kracht van PSV, is een teamspeler. En dat ze elkaar veel gunnen. Maar hij is héél solistisch bezig geweest bij PSV de laatste weken”, vond Perez. “Hij wil van alle afstanden schieten.”

En het meest schikbarende is dat niemand hem erop aanspreekt, merkt Perez. “Je denkt dan: hij is er in de rust op aangesproken. Maar nee hoor, hij ging vrolijk door. Alles naar binnen komen en schieten. Ik denk dat ze je nu wel doorhebben, Bakayoko. En je ziet teamgenoten ook weglopen, maar niets zeggen. Waarom is hij dit gaan doen? Hij heeft zoveel mooie voorzetten gegeven.”