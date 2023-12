Perez ziet Ajax-vertrekker uitblinken: 'Weergaloze dingen zien doen'

Kenneth Perez is enorm onder de indruk van de verrichtingen van . De oud-Ajacied staat met Girona momenteel bovenaan in Spanje en won de onderlinge ontmoeting met FC Barcelona. De analist van ESPN wist niet wat hij zondagavond zag, zo vertelde hij een dag later in Voetbalpraat.

“Hebben jullie Daley Blind toevallig tegen FC Barcelona gezien?”, vroeg hij in de uitzending van de talkshow aan zijn medetafelgenoten maandagavond. “Hij excelleerde écht tegen FC Barcelona”, vond de Deen over de Nederlandse linkspoot, die na zijn vertrek bij Ajax via Bayern München in Spanje terechtkwam en daar momenteel ontzettend veel indruk maakt.

“Girona kwam aan het voetballen dankzij hem. Hij stond links centraal in een verdediging met drie man achterop. Ik heb hem weergaloze dingen zien doen, waarvan je denkt: hoe kan dit?!”, aldus Perez. “Er is altijd veel kritiek op Blind verdedigend gezien, maar Girona is echt een bizar goed voetballend team. Ze tikten net zo makkelijk mee met FC Barcelona.”

Voor Perez is Blind dan ook een zeker een optie om zijn basisplaats in het Nederlands elftal te heroveren. “Als je hem in diezelfde rol kan gebruiken in Oranje. Ze zochten Blind de hele tijd op. Elke keer als ze in de problemen kwamen, dan speelde hij door naar het middenveld en lag het helemaal open. Mijn ogen gingen echt weer open. Ik had hem een tijdje niet gezien, maar hij kan zo tot zijn 48ste nog bij Girona voetballen. Niet te geloven.”