Perfect PSV imponeert bij AZ en staat op historische drempel

PSV blijft maar imponeren in de Eredivisie. Ook de zestiende wedstrijd van dit seizoen werd gewonnen: zondagavond werd een zwak AZ het slachtoffer. Na ruim een kwartier was het duel na drie Eindhovense treffers al beslist. Met een clean sheet en zelfs zonder schot op doel te hebben geïncasseerd gaat PSV wat Eredivisie-duels de jaarwisseling tegemoet. In de eerste wedstrijd van 2024 kan het historische record van Guus Hiddink uit 1987 worden geëvenaard als er de zeventiende overwinning oprij komt.

Bij AZ raakte na Ryan ook reservedoelman Owusu-Oduro afgelopen donderdag tegen Legia Warschau geblesseerd. Tegen PSV stond daarom derde keus Verhulst onder de lat. PSV-trainer Bosz schoof Schouten - ten faveure van Ramalho - weer terug naar het hart van de defensie. Samen met Boscagli moest Schouten - de topscorer van de Eredivisie - Pavlidis van scoren af zien te houden.

Artikel gaat verder onder video

AZ kwam in een letterlijk recordtempo op een 0-3 achterstand. Nog nooit kreeg AZ in een thuisduel in zestien minuten drie tegengoals. Eerst speelde Møller Wolfe uiterst ongelukkig terug op Verhulst, die op zijn beurt een onhandige overtreding maakte op de instormende Tillman. De toegekende strafschop was een koud kunstje voor De Jong. De PSV-aanvoerder was bij de beeldschone 0-2 van Saibari de aangever. Na ruim een kwartier counterde PSV via Dest naar de 0-3. De rechtsback werd fraai bediend door Tillman en was al de veertiende doelpuntenmaker van PSV dit seizoen.

Na een half uur had Jansen genoeg gezien van Dantas, Poku en Mihailovic. De AZ-trainer greep kordaat in en bracht Goudmijn, Sadiq en De Wit. PSV liet intussen de teugels wat vieren, maar kreeg nog wel enkele kansen op de 0-4. De tweede helft was op papier slechts een formaliteit, maar dat was niet zoals beide ploegen naar het einde voetbalden. Zo kopte De Jong na een uur spelen een voorzet van Saibari knap tegendraads binnen. Een karrevracht aan kansen bleef in het vervolg uit en daarmee prees vooral AZ zich gelukkig. Met deze zege gaat PSV de winterstop in als lijstaanvoerder met 48 punten uit de eerste zestien wedstrijden. AZ blijft door deze zeperd hangen op plaats vier.

Lees ook: PSV sloopt AZ op één onderdeel: 'Dít doen ze echt ge-wel-dig'

Luuk de Jong met zijn tweede van de avond: deze knappe kopbal! ✨#azpsv — ESPN NL (@ESPNnl) December 17, 2023