Peter Bosz krijgt dinsdagvond bij PSV zorgelijk signaal van wisselspeler

PSV-aanvaller kwam dinsdagavond negentig minuten in actie voor de Eindhovenaren, maar sluit een winters vertrek bij de Brabantse club niet uit. De Belg is voornamelijk wisselspeler bij de ploeg van Peter Bosz, waardoor hij als er een leuke club op zijn pad komt kan nadenken over een vertrek.

Vertessen liet zich dinsdagavond op goede wijze zien tegen Arsenal en was met een doelpunt heel belangrijk: "Ik denk niet meer veel aan het verleden, hoewel ik natuurlijk veel heb meegemaakt. Blessures en periodes die moeilijk waren, probeer ik achter me te laten. Ik denk dat bij dit team iedereen een zekere vorm van kwaliteit heeft en dicht bij de basis staat”, geeft de Belgische vleugelspeler aan. “Dat geeft veel motivatie.”

De uitspraken van Vertessen doen denken aan die van Peter Bosz, die vol lof is over zijn wisselspelers, die week-in-week-uit het verschil maken in het shirt van de koploper van de Eredivisie. Met de rol als wisselspeler is Vertessen zelf logischerwijs niet blij: “Mentaal is dat niet altijd even makkelijk, maar je moet sterk blijven. Je moet voor je kansen gaan als je die krijgt.”

"Dat weet ik voor nu nog niet”, reageert de Belg als hij de vraag krijgt of hij in januari nog steeds voor de Eindhovenaren speelt. “Ik kan er weinig over zeggen. Ik focus mij op PSV en de wedstrijden hier. Dat is nu mijn prioriteit. Maar ik hou het wel gewoon open”, geeft de aanvaller toe.