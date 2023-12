Bosz zet lijn-Van Nistelrooij door en verklapt basisspeler PSV tegen Twente

PSV-trainer Peter Bosz zet de lijn die zijn voorganger Ruud van Nistelrooij vorig seizoen inzette door en begint donderdag met onder de lat aan het bekerduel met FC Twente. Met de 27-jarige stand-in van eerste doelman Walter Benítez tussen de palen hopen de Eindhovenaren de eerste horde op weg naar prolongatie van de KNVB Beker te kunnen nemen.

Drommel kwam in de zomer van 2021 voor 3,5 miljoen euro over van datzelfde Twente maar raakte in zijn eerste seizoen in Eindhoven zijn basisplaats kwijt aan RB Leipzig-huurling Yvon Mvogo. In de zomer van 2022 trok PSV in de persoon van Benítez een nieuwe eerste keeper aan. Van Nistelrooij stelde Drommel echter wel op in alle vijf de wedstrijden in het bekertoernooi. Die zou uiteindelijk gewonnen worden, mede doordat de doelman in de finale tegen Ajax in de strafschoppenserie de inzet van Edson Álvarez wist te keren.

Donderdagavond speelt PSV om 21.00 uur in de tweede ronde het bekertoernooi tegen Twente, nadat beide clubs vrijgesteld waren van deelname aan de eerste ronde in verband met het bereiken van Europees voetbal. Drommel zal ook dit seizoen alle bekerduels spelen, vertelt Bosz een dag voor de wedstrijd op de persconferentie. "Joël gaat morgen keepen", aldus de trainer uit Apeldoorn. "Ik heb voordat het seizoen begon tegen Joël gezegd dat hij het bekertoernooi zou gaan keepen. Dat heb ik ook tegen Walter gezegd."

De prestaties van Drommel onder Van Nistelrooij vormen daarvoor de belangrijkste reden, legt Bosz uit. "Ik heb dat gedaan omdat hij vorig jaar dat toernooi gewonnen heeft en ik vind dat hij die titel ook moet kunnen verdedigen. Hij heeft het heel goed gedaan, dat heb ik ook meegekregen en zelf gezien. Dus ik vind dat hij dat dan ook verdient. Dus daar leeft hij nu natuurlijk enorm naartoe." De constructie met een vaste bekerkeeper is een noviteit voor Bosz, zegt hij desgevraagd: "Dat heb ik nog nooit gedaan."