PSV - Arsenal is om deze drie redenen tóch nog een interessant duel

PSV speelt dinsdagavond op papier een Champions League-wedstrijd om des keizers baard tegen Arsenal. De Eindhovenaren zijn immers al zeker van de tweede plek in groep B, terwijl The Gunners de groepswinst al niet meer kan ontgaan. Toch is de confrontatie die om 18.45 uur begint in het Philips Stadion om drie redenen wel degelijk nog van belang.

Revanche

Allereerst zal het elftal van Peter Bosz dolgraag wraak willen nemen voor de zware nederlaag die op 20 september in Londen werd geleden. In de eerste Europese speelronde van het seizoen ging PSV in het Emirates Stadium met liefst 4-0 onderuit, door doelpunten van Bukayo Saka, Leandro Trossard, Gabriel Jesus en Martin Ødegaard. Van dat viertal staat dinsdagavond alleen Trossard in de basiself. Overigens is de zware uitglijder in Londen vooralsnog de enige verliespartij die Bosz en zijn elftal dit seizoen hebben moeten slikken.

Premie

Daarnaast zal de penningmeester van PSV hopen op eenzelfde scenario als vorig seizoen. Toen troffen beide ploegen elkaar in de groepsfase van de Europa League en wisten de Eindhovenaren, toen nog getraind door Ruud van Nistelrooij, in eigen huis met 2-0 te winnen van het Arsenal van Arteta, dat al zeker was van de volgende ronde maar op dat moment nog wel aan kop ging in de Premier League. Wint PSV dinsdagavond opnieuw van The Gunners, dan stort de UEFA daar een winstpremie van 2,8 miljoen euro voor op de bankrekening van de club.

Coëfficiënten

Daarnaast is Nederland nog altijd verwikkeld met Frankrijk in de strijd om de vijfde plaats op de coëfficiëntenranglijst van de UEFA. Die bepaalt het aantal startbewijzen dat elk land krijgt voor de verschillende Europese toernooien. Sinds de vijfde speelronde heeft Nederland een achterstand van 0,334 punt op de Fransen, die de vijfde plek bezetten die vanaf het seizoen 2024-25 recht geeft op drie startbewijzen voor het hoofdtoernooi van de Champions League. In dat opzicht is bovendien ook het ándere duel in groep B vanavond interessant: als Sevilla weet te winnen van RC Lens dan eindigt laatstgenoemde club onderaan en is Frankrijk dus een Europese deelnemer kwijt. Houdt Lens de huidige derde plek vast, dan kan de club na de winterstop in de Europa League alsnog punten binnensprokkelen.