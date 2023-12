Dest en ploeggenoten van het kastje naar de muur gespeeld: 'Moeilijkste tegenstander die ik heb gehad'

kan zich de wedstrijden met FC Barcelona tegen Paris Saint-Germain in de Champions League en in het bijzonder de duels met nog goed voor de geest halen. De huidige vleugelverdediger van PSG slaagde er in 2021 niet in om de Franse ster af te stoppen en werd vooral in de heenwedstrijd in het Spotify Camp Nou een aantal keer voorbijgelopen alsof hij er helemaal niet stond.

Het seizoen 2020/21 was het eerste seizoen van Ronald Koeman als hoofdtrainer van FC Barcelona en het laatste seizoen waarin Lionel Messi het shirt van de Blaugrana zou dragen. Dat laatste was begin 2021 natuurlijk nog niet bekend. De Argentijn was weliswaar in het bezit van een aflopend contract, maar iedereen ging er eigenlijk wel vanuit dat hij bij FC Barcelona zou blijven. Het was inmiddels zes jaar geleden dat de Catalaanse topclub voor het laatst de Champions League won. Aan vooral Messi de taak om daar verandering in te brengen.

Artikel gaat verder onder video

FC Barcelona werd tijdens de loting voor de achtste finales gekoppeld aan PSG. Mbappé maakte toen al een aantal jaar furore en bewees in de eerste wedstrijd tegen FC Barcelona andermaal dat hij al tot de beste spelers van Europa behoorde. FC Barcelona kwam dankzij een benutte strafschop van Messi nog wel op voorsprong, maar moest vervolgens z’n meerdere erkennen in PSG en vooral Mbappé. Hij maakte een paar minuten na de 1-0 de gelijkamker en sloeg in de tweede helft nog twee keer toe. Tussendoor had ook Moise Kean zijn doelpunt meegepikt. “Mbappé is wel echt de moeilijkste tegenstander die ik heb gehad”, zegt Dest bijna drie jaar later in gesprek met De Telegraaf.

Dest had een paar maanden eerder de overstap gemaakt van Ajax naar FC Barcelona en kreeg als rechtsback de ondankbare taak om Mbappé in bedwang te houden. Dat bleek onmogelijk. “Al vond ik dat ik het zeker in de eerste helft niet eens zo slecht deed”, stelt Dest, die na 71 minuten naar de kant werd gehaald door Koeman. “Van zo’n wedstrijd leer je zo enorm veel. Daarom wil ik ook zo snel mogelijk terug naar de top.”

Dest speelde een seizoen samen met Messi

FC Barcelona verloor de heenwedstrijd tegen PSG uiteindelijk met 1-4 en kwam in de return niet verder dan 1-1, waardoor het Champions League-avontuur al vroegtijdig ten einde was. In eigen land ging Atlético Madrid er met de landstitel vandoor, maar won FC Barcelona nog wel de Copa del Rey. Het bleek de laatste prijs die Messi zou winnen als Barça-speler. Hij vertrok in de daaropvolgende zomer transfervrij naar PSG. Dest kijkt met plezier terug op zijn samenwerking met Messi. “Ik heb één jaartje met hem samengespeeld. Van hem leer je onbewust ook veel door alleen al naar hem te kijken. Al is het een tweede of je het na kunt doen…”, aldus de zomeraanwinst van PSV.