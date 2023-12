Ralf Seuntjens verlaat Japan en kan terugkeren in Keuken Kampioen Divisie

heeft afscheid genomen van het Japanse FC Imabari. De spits kende een zeer turbulente periode bij de club en laat in een emotioneel bericht op sociale media weten dat hij gaat vertrekken. Volgens Voetbal International heeft the Seun of God een concreet aanbod gekregen van een club uit de Keuken Kampioen Divisie.

“Het einde van mijn avontuur. Bedankt voor de steun die ik de afgelopen twee seizoenen ervaren heb”, schrijft de ervaren spits op Instagram. De van lymfeklierkanker genezen aanvaller kende een turbulente periode bij de Japanse club. “Bedankt dat jullie er allemaal waren en mijn tijd compleet maakten. Ik wens jullie het allerbeste en hoop dat al jullie dromen uitkomen. We ontmoeten elkaar in de toekomst”, vervolgde Seuntjens.

Een rentree in Nederland lijkt ondertussen in de maak voor de 34-jarige puntspeler. Volgens VI zou er een club uit de Keuken Kampioen Divisie zich concreet hebben gemeld bij de aanvaller. Ook in België zijn er ploegen die de verrichtingen van Seuntjens in de gaten houden.

Seuntjens speelde uiteindelijk twaalf wedstrijden voor Imabari, waarin hij twee keer scoorde. In Nederland heeft de spits al wat clubs versleten. Seuntjens brak door bij het inmiddels failliete RBC Roosendaal. Daarna vertrok hij voor drie seizoenen naar FC Den Bosch, om vervolgens de stap te maken naar Telstar, VVV-Venlo en De Graafschap. Voordat de broer van Mats Seuntjens naar Japan vertrok, speelde hij één seizoen bij NAC Breda.