Ronald Koeman krijgt massaal berichten over één speler voor Oranje

Pierre van Hooijdonk brak afgelopen zondag een lans voor (22) in Studio Voetbal en de jonge Nederlandse spits maakte van die gelegenheid gebruik. Met een geweldige invalbeurt was hij met Bologna verantwoordelijk voor de uitschakeling van Internazionale (1-2) in de Italiaanse bekercompetitie. En dus is er een massale oproep gekomen aan bondscoach Ronald Koeman om hem een kans te geven.

Van Hooijdonk noemde hem zondag ‘echt een geweldenaar’, die Koeman een kans zou moeten geven in Oranje. Na zijn heldenrol tegen Internazionale woensdagavond in de Coppa Italia (beelden, zie onder) is er op social media ook een massale oproep aan de bondscoach om de jonge aanvaller een kans te geven. Met acht doelpunten en vier assists maakt de aanvaller een goede indruk in Italië dit seizoen.

Ook de media zijn onder de indruk, want La Gazzetta dello Sport zette hem zelfs op de voorpagina van de krant en noemde het de Zirkzee-show. “De hakbal op Beukema komt ingelijst aan de muur te hangen”, loofde het medium. “Zirkzee heeft iedereen in de Sreie A al betoverd. Hij komt binnen de lijnen en het is een ware show: Ibra's hakje, twee fantastische assists: een groot Bologna-feest.” Fantacalcio noemde het optreden van van Zirkzee ‘buitengewoon’.

Ook Bologna-trainer Thiago Motta kreeg complimenten voor het inbrengen van de Nederlander en de coach was dan ook trots op zijn pupil. “Joshua was niet alleen vandaag fantastisch”, begon de oefenmeester zijn lofrede. “Hij ligt ook heel goed in de groep en moet vooral zo doorgaan, zowel binnen als ook buiten de lijnen. Hij werkt hard en is met zijn mentaliteit een belangrijk figuur in de kleedkamer.”

Zijn goede prestaties zijn ook bij verschillende buitenlandse clubs opgevallen, want hoewel Bologna hem niet wil laten gaan in januari, heeft Zirkzee volgens transferjournalist Nico Schira een afkoopclausule van veertig miljoen euro in de zomer. Juventus, Aston Villa, AC Milan, Napoli en West Ham United hebben volgens hem interesse voor een transfer in de komende zomer.

Zirkzee, Zirkzee! 𝗪𝗮𝘁 𝗲𝗲𝗻 𝗴𝗼𝗮𝗹! 👏

Joshua Zirkzee laat zijn ongekende klasse zien en Bologna knikkert Internazionale uit de Copa 🤯#ZiggoSport #CopaItalia #InterBologna pic.twitter.com/euPOaBdznU — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 20, 2023