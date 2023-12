Slot reageert op opmerkelijk moment tijdens FC Twente - PSV: 'Wat ik eigenaardig vond...'

Feyenoord-trainer Arne Slot wilde zich afgelopen maandag nog niet uitlaten over het feit dat PSV-aanvaller in de uitwedstrijd tegen FC Twente geen tweede gele en dus rode kaart kreeg, maar heeft er vrijdagmiddag in aanloop naar de topper in De Kuip toch nog even zijn mening over gegeven. Slot vindt het vooral ‘eigenaardig’ dat scheidsrechter Allard Lindhout in eerste instantie naar zijn broekzak greep, maar vervolgens besloot om geen kaart uit te delen.

PSV beleefde op bezoek bij FC Twente een opvallend eenvoudige avond. De Eindhovenaren werden vorig jaar in Enschede nog van het veld geblazen, maar boekten zaterdagavond een probleemloze 0-3 overwinning. FC Twente moest door een rode kaart voor Mees Hilgers al vroeg in de wedstrijd verder met tien man en na de treffer van Joey Veerman vlak voor rust, was de ‘topper’ eigenlijk al beslist. Het scheelde echter weinig of PSV was toch met een enorme smet van het veld gestapt.

Bakayoko had al geel op zak toen hij in blessuretijd Ricky van Wolfswinkel bij de zijlijn ter hoogte van de middenlijn naar de grond werkte. Lindhout leek de overtreding te bestraffen met geel en dus een rode kaart voor Bakayoko, maar de PSV-aanvaller werd gespaard door de arbiter. Slot werd afgelopen maandag, daags voor het Champions League-treffen met Atlético Madrid al gevraagd naar het besluit van Lindhout, maar wilde er toen nog geen aandacht aan besteden. “Daarmee doelde ik op het feit dat de wedstrijd tegen Atlético alle aandacht moest hebben en je niet moet praten over wat er daarna komt”, zei Slot vrijdag.

“Ik vind het niet zo spannend, omdat PSV over zoveel goede spelers beschikt”, vervolgde de keuzeheer. “Je hebt nu ook gezien (tegen Sevilla, red.) dat Vertessen erin komt en een assist had. Dan hadden ze nog Tillman op de bank zitten, Saibari. Ze hebben dus zóveel goede spelers dat het wel of niet meespelen van één, twee of drie spelers niet cruciaal is voor de kwaliteit die zij op het veld kunnen brengen. Ik vond de manier waarop het tot stand kwam wél wat eigenaardig. Dat de scheidsrechter al naar zijn broekzakje grijpt en dat de vierde official dan drie, vier keer roept: nee, nee, nee. Dat vond ik opvallend, maar voor het overige is het wat mij betreft geen item.”