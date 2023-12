Spaanse media zijn hard voor De Jong en vatten optreden tegen Girona samen in twee pijnlijke woorden

De Spaanse media zijn niet onder de indruk van het optreden van FC Barcelona-middenvelder in het thuisduel met Girona zondagavond. De Catalanen hadden bij een overwinning het gat ten opzichte van Real Madrid en Girona verkleind tot twee punten, maar moeten in plaats daarvan een achterstand van zeven punten op Girona zien goed te maken. De Jong kon niet voorkomen dat en consorten er met een 2-4 overwinning vandoor gingen.

De Jong is inmiddels alweer ruim vier jaar speler van FC Barcelona. De middenvelder maakte in de zomer van 2019 voor veel geld de overstap van Ajax naar de Catalaanse grootmacht. Hij kende echter een moeizame start en de club stond vorig jaar zelfs open voor een vertrek van de Nederlander. Maar hij hield voet bij stuk, speelde zich in de basis en is daar inmiddels al een tijdje niet meer uit weg te denken. Er wordt wekelijks veel verwacht van De Jong en gek is het dus niet dat de beoordelingen hard zijn als FC Barcelona verliest en de oud-Ajacied geen goede wedstrijd speelde.

Sport beoordeelt het optreden van De Jong in de topper tegen Girona met het rapportcijfer 5. “De Nederlander zette druk in het midden van het veld en probeerde de aanvallende acties te verplaatsen. Hij zocht naar het schot en werd wanhopig toen zijn teamgenoten de druk niet begeleidden”, schrijft de sportkrant. Mundo Deportivo zag eveneens dat De Jong er niet in slaagde om zijn ploeg bij de hand te noemen en noemt zijn optreden zelfs ‘smakeloos’. “Hoewel hij in de tweede helft wat invloedrijker wilde zijn, verspeelde hij teveel tijd aan het gemakkelijke spel, alsof het rivaliserende gebied verboden terrein was.”

De Jong nam vroeg in de tweede helft nog wel het Girona-doel onder vuur, maar doelman Paulo Gazzaniga kende niet heel veel moeite met dat schot. Volgens Mundo Deportivo was dat het wel wat de Nederlander in aanvallend opzicht liet zien. FC Barcelona hoopte na de late aansluitingstreffer van Ilkay Gündogan nog de gelijkmaker te kunnen forceren, maar liep in de tegenaanval tegen de 2-4 aan. Volgens De Jong was FC Barcelona niet goed genoeg aan de bal om te kunnen winnen van Girona. “Het was een moeilijke avond, we waren niet op ons best. Girona speelde erg goed, maar het is onze eigen schuld dat we hebben verloren. We waren niet goed genoeg aan de bal, zeker niet in de eerste helft en dan maak je het moeilijk voor jezelf”, zei de middenvelder na afloop voor de camera van DAZN.

Girona is door de overwinning in Barcelona de nieuwe koploper en heeft inmiddels zeven punten meer dan de regerend landskampioen. De Jong blijft echter rustig. “We staan nu zeven punten achter op de koploper, maar we zijn nog niet eens halverwege het seizoen. We moeten het veel beter gaan doen, dat is duidelijk. We zijn erg teleurgesteld, maar het seizoen duurt nog lang. We moeten ons verbeteren en terug knokken in de strijd om de titel.”