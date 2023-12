Van ’t Hof komt bij start uitzending NOS met nieuws over Leonne Stentler

Leonne Stentler was zondagavond niet te zien bij het tv-programma NOS Studio Sport Eredivisie. De tv-analist is op vakantie en heeft geen vervanger gekregen, ondanks haar prominente rol.

“Leonne Stentler is op vakantie, dus u zult het vanavond met mij moeten doen”, opende presentator Gert van ’t Hof de uitzending zondagavond. “En met vier hele mooie wedstrijden.” Door de afwezigheid van Stentler zijn er geen analyses in het tv-programma, waar de oud-speelster dat normaliter wel deed. Haar rol werd gedurende de eerste weken al kleiner, want ze kwam steeds minder in beeld tussen de wedstrijden door.

Tussen de samenvattingen van de Eredivisiewedstrijden door was de voormalig voetbalster te zien met korte analyses. Een nieuwe toevoeging aan het al decenniaoude tv-concept, waarin alle doelpunten van het voetbalweekend zijn te zien.

Stentor is een oud-voetballer van onder meer ADO Den Haag, Ajax en het Nederlands elftal. Sinds 2019 is zij analist bij de NOS. Kijkers zullen haar kennen van onder meer haar optredens bij de WK’s en EK’s voetbal. Stentler is tevens een van de vaste gezichten bij NOS Eredivisie op Vrijdag.