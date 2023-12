'Stille' uitblinker bij PSV: 'Als hij een Nederlander was, dan was de waardering misschien wat groter geweest'

NOS-verslaggever Philip Kooke heeft zondagmiddag genoten van het optreden van PSV-verdediger in de kraker tegen Feyenoord. De Fransman had met een rake kopbal uit een hoekschop waarmee hij de stand op 0-2 bracht een belangrijk aandeel in de 1-2 zege. Ragnar Niemeijer denkt dat er meer waardering was geweest voor Boscagli als hij de Nederlandse nationaliteit had.

Boscagli staat inmiddels al ruim vier jaar onder contract bij PSV. De Fransman was onder Roger Schmidt al een belangrijke schakel bij de Eindhovenaren, maar moest wegens een knieblessure een groot deel van het afgelopen seizoen aan zich voorbij laten gaan. Dit seizoen is Boscagli eindelijk helemaal verlost van blessureleed en behoort hij wekelijks tot de uitblinkers bij PSV. Dat was zondag op bezoek bij Feyenoord niet anders. “Ik vond er bij PSV ook wel een paar uitblinkers tussen zitten die heel rustig, zonder dat ze echt opvielen, en soeverein stonden te spelen. Zeker in de tweede helft. Boscagli, bijvoorbeeld”, zegt Kooke in de Voetbalpodcast van de NOS.

“Aan de bal vind ik hem zo sterk. En dat is niet alleen van nu, maar sinds hij fit en ook echt honderd procent fit is. Ja, hij kwam een beetje aarzelend terug, maar dat is logisch”, vervolgt Kooke. Boscagli maakte in de tweede helft van het afgelopen seizoen al zijn rentree bij PSV, maar hoefde onder toenmalig trainer Ruud van Nistelrooij niet op heel veel speeltijd te rekenen. Dat is sinds de aanstelling van Peter Bosz wel anders. De coach uit Apeldoorn staat bekend om zijn voetbal van achteruit en daarin is Boscagli van onschatbare waarde voor dit PSV. “Hij is zó steady aan de bal. Hij pakte gisteren (zondag, red.) geel, maar hij heeft ook niet zoveel overtredingen nodig om zich staande te houden”, is Kooke dus lovend over de Fransman.

Tóch gaat het na de kraker in De Kuip vooral over de optredens van Ismael Saibari - die de 0-1 voor zijn rekening nam - en Johan Bakayoko, die alweer zijn dertiende assist van het seizoen verzorgde. Niemeijer denkt dat dat te maken zou kunnen hebben met het feit dat Boscagli geen Nederlander is, al is Bakayoko Belgisch international en debuteerde Saibari dit jaar voor Marokko. “Als hij een Nederlander was geweest - dat is hij natuurlijk niet want hij is een Fransman - dan was de waardering misschien wat groter geweest”, denkt Niemeijer. “Omdat je hem nu minder goed kent, je spreekt hem minder, je hebt minder contact met hem. Als dat allemaal wat meer was geweest, dan zou dat de waardering voor zijn spel groter maken.”

Jeroen Elshoff is van mening dat Boscagli wel degelijk de waardering krijgt die hij verdient, maar volgens Niemeijer gaat het toch vooral over Jerdy Schouten die op een andere positie staat. “Zijn wij niet te veel bezig met Schouten achterin staat? Achter de komma komt dan nog Boscagli. Dat is een beetje wat ik bedoel. Daar letten wij in Nederland denk ik veel meer op dan die Fransman.”