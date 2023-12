Succesvolle Daley Blind geeft eerlijk toe: 'Het is ouwe meuk'

mag plots dromen van de landstitel in Spanje. Na de 2-4 overwinning op Barcelona staat Girona bovenaan in LaLiga, al wil Blind nog niet spreken van een ‘Leicester City-scenario’. “Ik snap de vergelijking, maar we zijn nog niet eens op de helft van het seizoen”, maakt hij duidelijk in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Blind is een vaste basisklant bij de grootste seizoensverrassing van Europa. Zondag speelde hij een sterke wedstrijd in Barcelona. “We doen het ontzettend goed en hebben nu in elk geval uitgesproken dat we voor de Europese plekken gaan”, vertelt hij.

Het is veel te vroeg om het over de titel te hebben, is de ex-Ajacied van mening. “Ik denk nog steeds dat Real Madrid, Atlético en Barcelona zoveel meer budget, mogelijkheden en ervaring hebben. De weg is nog heel lang. Het helpt om lekker nuchter te blijven. We moeten onszelf niet de druk van een Leicester-scenario opleggen.”

Girona staat dan wel bovenaan, een echte topclub is het volgens Blind niet. Hij noemt de kleedkamers in het stadion bijvoorbeeld ‘ouwe meuk’. “Rond het stadion is er niks, buiten een haastig opgebouwd hamburgertentje bij de wedstrijden.” De spelers lopen dan ook niet naast hun schoenen. “Zo’n club, in zo’n omgeving, heeft geen vedettes.”