Supporter overleden op de tribune: wedstrijd Granada - Athletic Club definitief gestaakt

De competitiewedstrijd tussen Granada en Athletic Club in Spanje is gestaakt in de eerste helft. Door het overlijden van een supporter in Nuevo Estadio de Los Cármenes werd de wedstrijd stopgezet.

Na zeventien minuten werd duidelijk dat er iets aan de hand was op de tribune. De supporters maakten veel geluid – er klonk bijvoorbeeld het nodige gefluit – maar het was niet duidelijk wat er aan de hand was. Op beelden was te zien dat medisch personeel snel naar boven rende op de trappen om hulp te verlenen.

Het bleek te gaan om een supporter die een hartaanval kreeg en uiteindelijk is overleden. Athletic Club meldt in een statement dat beide clubs, plus LaLiga, hebben ingestemd met het annuleren van de rest van de wedstrijd. "De gedachten van Athletic zijn met de familie en de geliefden van de persoon." Op het moment van de staking stond het 0-1 voor Athletic.