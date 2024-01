Broers vellen in verlenging vonnis over FC Barcelona

FC Barcelona is uitgeschakeld door Athletic Club in de Copa del Rey. Na een 2-2 gelijkspel in de reguliere speeltijd zorgden de broers Nico en Iñaki Williams voor de beslissing in de verlenging: 4-2. Daardoor kwalificeerde Athletic Club zich voor de halve finale.

Het werd al snel duidelijk dat Barcelona een hete avond te wachten stond. Na 36 seconden schoot Gorka Guruzeta raak in een klutssituatie in de doelmond: 1-0. Barcelona kwam op opmerkelijke wijze op gelijke hoogte: bij een poging om de bal weg te werken schoot Yuri Berchiche tegen het uitgestoken been van Robert Lewandowski, die zo prompt voor de 1-1 zorgde. Niet veel later maakte Lamine Yamal de 2-1. De zestienjarige rechtsbuiten trok vanaf de rechterkant naar binnen en schoot raak vanaf de rand van het strafschopgebied.

Artikel gaat verder onder video

Net als Barcelona toonde ook Athletic veerkracht. Oihan Sancet nam kort na de pauze de 2-2 voor zijn rekening met een kopbal bij de tweede paal, na een scherpe voorzet van Nico Williams. Die stand bleef de rest van de tweede helft staan. In de slotminuut van de eerste helft van de verlenging Iñaki Williams, woensdag nog uitgeschakeld met Ghana op de Afrika Cup, de 3-2: hij schoot eerst tegen de paal en was in de rebound trefzeker.

Barcelona opende de jacht op de gelijkmaker, maar grote kansen waren schaars. De bezoekers kwamen nog goed weg toen Iñaki Williams van dichtbij een grote mogelijkheid kreeg, maar het hoofd van doelman Iñaki Peña trof. In de blessuretijd van de tweede helft velde Nico Williams toch het vonnis over Barcelona, met een fraai schot in de linkerbovenhoek. Bij Barcelona stond Frenkie de Jong 120 minuten op het veld.