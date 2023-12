Ten Hag reageert voor het eerst op pijnlijke geruchten: 'Geen sprake van'

Erik ten Hag heeft voorafgaand aan het duel met Chelsea de verhalen over verdeeldheid in de Manchester United-kleedkamer afgedaan als 'niet waar'. Ook gaat de geplaagde oefenmeester in op de boycot van vier Engelse media, die door de club werden geweerd op de persconferentie van dinsdag.

United ging afgelopen weekend onderuit bij een dominant Newcastle United (1-0) en begint als nummer zeven van de Premier League aan het duel met Chelsea, dat eveneens niet in grootse doen is en voorlopig terug te vinden is op de tiende plaats. Maandag brachten diverse Britse media naar buiten dat Ten Hag het vertrouwen van de helft van zijn spelersgroep inmiddels kwijt zou zijn, maar de trainer bezweert dat daar geen sprake van is.



"Er is geen sprake van chaos in de kleedkamer", zegt Ten Hag dinsdag. "Natuurlijk zijn er geruchten", geeft hij toe, "maar het is niet zo dat we daardoor afgeleid worden", vervolgt hij. "In elk team zijn er spelers die niet of minder spelen en daardoor niet blij zijn. In sommige situaties heb je dat nodig, dat ze op hun kans moeten wachten. Maar nee, er zijn geen issues." Over de vier geweerde media-organisaties zegt de oud-trainer van Ajax het volgende: "Ze hadden eerst naar ons toe moeten koen en niet achter onze rug onjuiste artikelen moeten afdrukken. We hebben een goede relatie, als ze naar ons toe waren gekomen hadden we erover kunnen debatteren."

Weerzien

De confrontatie met Chelsea betekent ook een eerste weerzien met Mauricio Pochettino, die het Ajax van Ten Hag de weg naar de Champions League-finale van 2019 blokkeerde. De Argentijn nam het op de persconferentie van Chelsea op voor zijn volgende opponent, die onder vuur ligt vanwege de tegenvallende resultaten in zijn tweede seizoen. "Ten Hag is een fantastische trainer", wordt Pochettino geciteerd. "Het is goed om hem weer terug te zien na vier jaar, want na die halve finale hebben we het genoegen nog niet weer gehad."