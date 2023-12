Toptransfer Ajax hangt in de lucht: 'Hij gaat voor meer geld vertrekken dan Giménez'

Mike Verweij denkt dat in de toekomst voor veel geld gaat vertrekken bij Ajax. De club betaalde vorig jaar 16,35 miljoen euro om de spits terug te halen van RB Leipzig en dat was een gevoelige zet, aangezien hij een jaar eerder gratis de deur was uitgelopen. Toch twijfelt Verweij er niet aan dat Ajax een grote winst gaat maken op Brobbey.

De 21-jarige spits verkeert in uitstekende vorm: in zijn laatste negen officiële wedstrijden was hij goed voor zes doelpunten en vier assists. Zaterdagavond scoorde hij nog tegen Sparta Rotterdam (2-1 zege), door verdediger Bart Vriends van zich af te houden in het strafschopgebied. “Brobbey is heel moeilijk te verdedigen”, stelt Verweij in de podcast Kick-Off van De Telegraaf.

Verweij noemt de geschiedenis van Brobbey bij Ajax een ‘grappig verhaal’. “Hij ging transfervrij weg bij Ajax en onder Overmars was het beleid gewoon: iemand die op zo’n manier weggaat, komt ook nooit meer terug. Maar toch wilde Overmars hem weer terughalen op huurbasis en later hebben Huntelaar en Hamstra hem definitief teruggekocht.”

“Toen zei iedereen: ‘Schande dat je hem gratis laat weggaan en dan voor 16 miljoen euro terughaalt!’ Ja, dat is zo, totdat ze hem binnenkort voor vijftig of zestig miljoen euro verkopen. Want ik durf hier wel een weddenschap te maken: ik denk dat hij voor meer geld weggaat dan Giménez”, trekt de journalist de vergelijking met Feyenoord-spits en gedeeld Eredivisie-topscorer Santiago Giménez. "Brobbey gaat normaal gesproken echt voor heel veel geld weg."