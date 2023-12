Twee Manchester United-spelers steunen Ten Hag: 'Honderd procent achter hem'

Erik ten Hag staat met Manchester United na de zege op Chelsea (2-1) plots maar drie punten achter op Manchester City. Hoewel de Nederlandse coach een heel moeilijke seizoensstart kende, is de schade in de Premier League inmiddels aardig gerepareerd. en zijn onder de indruk van Ten Hag.

“Wat is er veranderd in de mentaliteit die Manchester United toont? Om eerlijk te zijn: de manager”, loofde McTominay, de twee goals maakte, de voormalig Ajax-coach. “De manier waarop we de wedstrijd hebben benaderd. Een aantal lichte trainingen zorgden ervoor dat we veel energie over hadden, met de vele wedstrijden die op komst zijn. Hij houdt ons fris en op deze wijze willen we de druk op de ploegen boven ons houden.”

Ook zijn collega-mdidenvelder Amrabat is onder de indruk van de coach. “Erik Ten Hag is een van de beste coaches ter wereld. Hij is een fantastische coach en we staan ​​allemaal achter hem”, maakte Amrabat van zijn hart geen moordkuil. Ten Hag lag volgens de Engelse media onder druk, maar krijgt steun van McTominay en Amrabat. “Ik zal nooit nee zeggen als de manager mij nodig heeft.”

Manchester United staat na deze wedstrijd op de zesde plaats, terwijl Chelsea op plek tien blijft staan. Voor Manchester United staat zaterdag weer een thuisduel voor de deur. Dan spelen The Red Devils tegen Bournemouth. Een paar dagen later staat het cruciale duel met Bayern München op het programma: dan wordt bepaald of Ten Hag in Europa actief blijft met United.

