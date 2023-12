Lineker pakt Ten Hag aan: 'Zelfs toen ik nog voetbalde, was zijn gedrag onacceptabel'

Gary Lineker is kritisch op de wijze waarop Erik ten Hag omgaat met enkele spelers bij Manchester United. Sinds zijn aanstelling in 2022 raakte Ten Hag in conflict met de inmiddels vertrokken Cristiano Ronaldo en met Jadon Sancho; volgens Sky Sports is een deel van de kleedkamer niet te spreken over de wijze waarop Ten Hag momenteel omgaat met Sancho. Dat kan Lineker wel begrijpen.

Sancho schreef in augustus op sociale media dat hij een zondebok is, beschuldigde Ten Hag van leugens en is sindsdien niet meer ingezet. Sancho weigerde excuses te maken en wordt sindsdien volledig geïsoleerd. Sommige spelers zouden niet blij zijn met de handelwijze van Ten Hag. Ook plaatsen spelers vraagtekens bij de speelwijze van Manchester United en vinden ze de trainingen te intensief, zo meldde Sky Sports.

Zaterdag verloor Manchester United met 1-0 van Newcastle United. “Het is moeilijk te zeggen, maar het voelde wel een beetje alsof ze het bijltje erbij neergooiden tegen Newcastle United, dat zeker”, zegt Lineker in de podcast The Rest is Football. “Ze staken niet echt de handen uit de mouwen." Lineker bespreekt vervolgens de rol van player power, ofwel de macht die spelers kunnen uitoefenen binnen een club. "Het trainerschap is in dat opzicht veranderd. Je moet de spelers aan boord houden. Je kunt ze niet publiekelijk afvallen. Al was dat altijd al not done.”

“Dat is de voornaamste kritiek die ik op Ten Hag heb: ik denk dat hij situaties rondom sommige spelers niet heel goed heeft aangepakt”, vervolgt de voormalig spits en huidig tv-persoonlijkheid in Engeland. “Hij heeft weliswaar veel op zijn bord gekregen, maar hij heeft meermaals openlijk kritiek geuit. Dat was zelfs toen ik speelde onacceptabel. In de kleedkamer moet je alles kunnen accepteren, maar als een trainer de publiciteit opzoekt, is dat niet acceptabel.”