Uitstekend nieuws voor Onana in aanloop naar kraker tussen Manchester United en Bayern München

Manchester United bungelt aan de rand van uitschakeling in de Champions League. De ploeg van trainer Erik ten Hag moet dinsdagavond winnen van Bayern München en hopen dat de ontmoeting tussen FC Kopenhagen en Galatasaray géén winnaar oplevert. Een goede kan Manchester United prima gebruiken. De doelman heeft het weliswaar moeilijk in Engeland, maar beleeft desondanks een prettige aanloop naar de kraker op Old Trafford.

De Kameroener is namelijk opgenomen in het Afrikaans Elftal van het Jaar. Dat maakte de Afrikaanse voetbalbond maandagavond bekend. Onana verruilde Ajax vorig jaar transfervrij voor Internazionale en die overstap pakte uitstekend uit. Na een moeizame start veroverde de doelman een basisplaats en die gaf hij niet meer uit handen. Onana maakte vooral een uitstekende indruk in de Champions League. Internazionale reikte voor het eerst sinds 2010 tot de eindstrijd van het miljardenbal en dat had het onder meer te danken aan de optredens van de goalie.

In dertien wedstrijden in de Champions League hield Onana liefst acht keer zijn doel schoon. Hij kon echter niet voorkomen dat Manchester City in de finale aan het langste eind trok. Onana bekroonde zijn superseizoen met Internazionale met een transfer naar Manchester United. De Italianen waren het liefst langer met hem doorgegaan, maar konden het geld goed gebruiken en The Red Devils hadden er flink wat centen voor over. Met de overgang van Onana naar Engeland was een bedrag van zeker vijftig miljoen euro gemoeid. Dat zorgde voor hoge verwachtingen. Onana heeft het echter lastig in Engeland. Hij kwam vooralsnog 23 keer in actie voor Manchester United, maar hield pas zeven keer de ‘nul’.

Een andere oude bekende van de Eredivisie die is opgenomen in het Afrikaans Elftal van het Jaar is Sofyan Amrabat. De oud-speler van FC Utrecht en Feyenoord groeide tijdens het afgelopen WK in Qatar uit tot een van de absolute uitblinkers in de Marokkaanse stuntploeg, die pas strandde in de halve finale. Amrabat is momenteel ploeggenoot van Onana bij Manchester United. Ook Mohammed Kudus heeft een plekje in het sterrenteam. De dribbelaar was vorig seizoen een van de weinige lichtpuntjes bij Ajax en transfereerde afgelopen zomer naar West Ham United. Voor de club uit Londen kwam hij vooralsnog negentien keer in actie, goed voor vijf goals en één assist.