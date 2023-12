Valkanis onthult nieuwe rol voor Hato: 'Het zal even wennen zijn'

heeft donderdagavond een speciale rol bij Ajax in het bekerduel met USV Hercules. De zeventienjarige verdediger heeft van trainer Michael Valkanis de opdracht gekregen om in balbezit door te schuiven richting het middenveld.

Waar Hato normaal gesproken als centrale verdediger speelt bij Ajax, kiest Valkanis in de tweede ronde van de KNVB Beker voor Gastón Ávila als partner van Josip Sutalo in het hart van de verdediging. "We willen dat Hato een overtal op het middenveld creëert, zoals we eerder met andere spelers hebben gedaan", aldus Valkanis bij ESPN.

De tijdelijke vervanger van de afwezige John van 't Schip denkt dat Hato even aan zijn nieuwe rol zal moeten wennen. "Maar we weten dat hij het kan. We willen het hem in de toekomst vaker zien doen", aldus Valkanis, die verder aangeeft dat Georges Mikautadze niet als spits, maar als '9,5' zal beginnen tegen Hercules.