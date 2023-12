Van Hooijdonk geeft negatief transferadvies aan Ajax: 'Geen meerwaarde'

Pierre van Hooijdonk denkt niet dat de ideale aanwinst is voor Ajax. De centrale middenvelder van Atalanta Bergamo werd gezien als ideale ervaren kracht voor de Amsterdammers, maar in Studio Voetbal spreekt de oud-aanvaller zijn twijfels uit over een eventuele transfer waarover eerder werd gesproken.

Sjoerd van Ramshorst noemde in de voetbaltalkshow op de NOS de naam van Marten de Roon, maar Van Hooijdonk is geen fan van de international. “Als je bij Ajax speelt, heb je heel veel de bal, daar ga ik toch vanuit althans. Hij is dan niet iemand die het spel versnelt. Als het gaat over ballen afpakken, dan moet je zeker naar zo’n type kijken. Maar aan de bal heeft hij geen meerwaarde voor Ajax”, was het duidelijke advies voor Van Hooijdonk.

Artikel gaat verder onder video

Wel zou hij kijken naar een extra controlerende middenvelder als hij Ajax was. “Ik zou niet heel veel spelers gaan halen, maar ik vind wel dat je een nieuwe nummer zes kunt halen. Iemand die de organisatie bewaakt in alle momenten. In de opbouw, maar ook tijdens het aanvallen”, vervolgde de voormalig Feyenoord-speler.

“De balans is nu in heel veel situaties wel weg”, vervolgde Van Hooijdonk, die wel erkent dat een huurdeal wellicht de beste optie is voor de Amsterdammers. “Want een nieuwe controleur halen kan ook een gevaar zijn, want met Silvano Vos heb je ook iemand met veel potentie voor die positie in de selectie.” Ook Benjamin Tahirovic, Branco van den Boomen en Sivert Mannsverk kunnen op die plek uit de voeten in de A-selectie van John van ’t Schip.