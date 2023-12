Van 't Schip bespreekt vraagtekens bij Ajax voor duel met AEK: 'Ik verwacht dat hij er gewoon bij kan zijn'

Ajax heeft donderdagavond in de thuiswedstrijd tegen AEK Athene een overwinning nodig om te overwinteren in Europa. Het is twee dagen voor het belangrijke duel in de Johan Cruijff ArenA echter de vraag of John van ’t Schip een beroep kan doen op en . Beide aanvallers zijn niet helemaal fit uit de strijd met Sparta Rotterdam gekomen en volgens Van ’t Schip dus vraagtekens voor de clash tegen de Grieken.

Zowel Brobbey als Bergwijn behoorde vorige maand tot de selectie van het Nederlands elftal voor de EK-kwalificatieduels met Ierland en Gibraltar, maar tot minuten zou het niet komen. Uit testen in Zeist bleek dat beide Ajacieden niet fit genoeg waren om in actie te komen. Brobbey moest vervolgens ook het thuisduel met Vitesse aan zich voorbij laten gaan, maar verscheen in de vier daaropvolgende duels van Ajax ‘gewoon’ aan de aftrap. De centrumspits was afgelopen zaterdag tegen Sparta Rotterdam nog de maker van de openingstreffer en werd tot verbazing van velen al na een uur naar de kant gehaald.

Helemaal fit is Brobbey dus niet uit het duel met de Rotterdammers gekomen, al ging Van ’t Schip voor de camera van Ajax TV niet uitgebreid in op de fysieke status van de spits. “Brobbey gaan we…”, waarmee de interim-hoofdtrainer leek te willen zeggen dat het nog even aankijken is of de Amsterdammer donderdagavond in actie kan komen. “We hebben nu in ieder geval twee redelijke rustdagen gehad. Iedereen heeft kunnen herstellen”, aldus Van ’t Schip, die met Brobbey en Bergwijn desondanks twee vraagtekens heeft. “Bergwijn is nog een beetje een vraagteken voor de training vandaag (dinsdag, red.), maar ik verwacht dat hij er gewoon bij kan zijn, ook donderdag. Als dat niet voor negentig minuten kan zijn, dan hopen we in ieder geval dat hij erbij kan zijn om te beginnen of in te vallen.”

Van ’t Schip voegt er nog aan toe dat hij er vanuit gaat dat Bergwijn er donderdagavond tegen AEK Athene ‘gewoon’ bij zal zijn. Dat geldt naar alle waarschijnlijkheid ook voor Anton Gaaei. De Deense zomeraankoop ontbrak afgelopen zondag tegen Sparta vanwege een blessure, maar lijkt volledig hersteld. “Gaaei is ook op de weg terug. Hij traint vandaag (dinsdag, red.) weer mee, dus die is in principe weer terug. Als hij er geen reactie op krijgt is hij ook weer beschikbaar”, aldus Van ’t Schip, die sowieso geen beroep kan doen op Steven Berghuis. De linkspoot werd twee weken geleden in het uitduel met Olympique Marseille met rood van het veld gestuurd en zit dus een schorsing uit.