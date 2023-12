Vandaag Inside minder populair dan gedacht? 'Ik vroeg of het klopt en dat bevestigde hij inderdaad'

Het einde van het jaar nadert met rasse schreden en dat betekent dat er de komende weken weer uitgebreid zal worden teruggeblikt op de hoogte- en dieptepunten. Dat gaan Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp komende zondagavond doen in Vandaag Inside Live in de Ziggo Dome. De grote vraag is of zij dat gaan doen voor een volle zaal. De organisatie heeft bevestigd dat de kaartverkoop minder loopt dan vorig jaar.

Genee onthulde vorige week dat onder meer André van Duin te gast zal zijn in de Ziggo Dome en richtte zich ook tot Louis van Gaal. Volgens de presentator van Vandaag Inside is de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal ‘van harte’ welkom. Of de oud-trainer van ook onder meer Ajax, Bayern München en FC Barcelona daadwerkelijk te gast zal zijn in de oudejaarsspecial, zal komend weekeinde moeten blijken. Het ‘jawoord’ van de huidige adviseur van de Raad van Commissarissen van Ajax zou mensen misschien over de streep kunnen trekken om alsnog een ticket voor Vandaag Inside Live aan te schaffen.

Artikel gaat verder onder video

De kaartverkoop loopt immers ‘minder’ dan vorig jaar, weet mediacriticus Victor Vlam. “Ik had de organisator aan de lijn en ik vroeg hem direct: ‘Nu ik je toch aan de lij heb, wil ik je wel wat andere vragen stellen.’ Ik heb hem onder andere de vraag gesteld: hoe zit het met de verkoop?”, wordt Vlam door Mediacourant geciteerd in de podcast De Communicado’s. “Ik vroeg: klopt inderdaad de analyse het niet zo goed verkoopt? Nou, dat bevestigt hij inderdaad. Het gaat minder goed met de verkoop dan vorig jaar, dus dat was natuurlijk de kern van onze analyse en dat blijkt te kloppen.” De tickets die niet verkocht worden, gaan zeer waarschijnlijk naar adverteerders. “Wat er gaat gebeuren is dat die binnenste ring waarschijnlijk, als die nog beschikbaar is aan het eind van de week, aan relaties van Talpa wordt gegeven”, aldus Vlam.

De ticketverkoop voor Vandaag Inside Live kwam vorige week al ter sprake toen duidelijk werd dat de kaartjes ook ‘tegen dumpprijzen beschikbaar zijn in de koopjesbak van VakantieVeilingen’. Genee vertelde in het programma Vandaag Inside dat de tickets voor de minder goede plaatsen al vanaf het begin op dat platform staan en er dus niet uit paniek op zijn geplaatst. “Ik denk dat dit echt een pr-nachtmerrie had kunnen zijn voor Vandaag Inside Live. Ik denk dat ze eigenlijk door het oog van de naald zijn gekropen”, zegt Vlam. “De kern van het probleem is dat die kaarten via VakantieVeilingen verkocht zijn en dat heeft gewoon een heel slecht imago. Het André Hazes-concert is ook op die manier uitverkocht. Dat is iets dat een paar dagen geleden was, dus dat lag natuurlijk vers in het geheugen.”