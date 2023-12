Veronica Offside kraakt basisspeler van Ajax: 'Hij is zo onzeker als wat'

Wim Kieft heeft zich maandagavond aan tafel bij Veronica Offside negatief uitgelaten over . De 23-jarige centrale verdediger van Ajax brengt volgens de analist nog altijd niet wat van hem verwacht wordt.

Ajax nam Sutalo afgelopen zomer na lange onderhandelingen voor 20,5 miljoen euro (plus drie miljoen euro aan variabelen) over van Dinamo Zagreb. De Kroatische verdediger kende een lastige start in Amsterdam en hoewel hij steeds beter in zijn vel lijkt te komen zitten, heeft hij Kieft nog niet overtuigd van zijn kwaliteiten.

Artikel gaat verder onder video

Sutalo had volgens Kieft ook afgelopen zondag tegen PEC Zwolle (2-2) meer moeten brengen. "Iedereen geeft hoog over hem op en hij schijnt het bij het nationale elftal aardig te doen, maar hij moet de defensie bij de hand nemen door mensen terug te halen of te zeggen: je blijft op je plek, want we lopen nu allemaal naar voren. Van zo'n jongen mag je meer verwachten."

Dat men bij Ajax geduld heeft met Sutalo, gelooft Kieft nu wel. "Je kunt wel blijven zeggen dat hij nieuw is en zich aan moet passen, maar het is toch een international, of niet?", vraagt Kieft zich hardop af. Wesley Sneijder sluit zich aan bij zijn tafelgenoot. "Hij is zo onzeker als wat, terugspeelballen op de keeper...", noemt de recordinternational dingen die hem aan Sutalo zijn opgevallen.