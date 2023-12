Verwachte opstelling Ajax: Van 't Schip moet puzzelen en schuiven tegen AEK Athene

Ajax-trainer John van 't Schip heeft door een aantal afwezigen in zijn selectie een flinke puzzel te leggen voor het afsluitende groepsduel in de Europa League tegen AEK Athene. De oefenmeester kan onder meer niet beschikken over en , waardoor op een nieuwe positie terecht lijkt te gaan komen tegen de Grieken.

Aanvoerder Bergwijn is niet fit en moet de wedstrijd laten schieten waarin Ajax zich met een overwinning kan verzekeren van de derde plaats in de poule. Dat zou betekenen dat de club na de winterstop het Europese avontuur vervolgt in de Conference League. Berghuis is bovendien geschorst omdat hij in de vorige speelronde een rode kaart kreeg tegen Olympique Marseille (4-3 verlies).

Voor Van 't Schip wordt het overigens zijn laatste duel op de bank dit kalenderjaar. Hij vliegt na de confrontatie met AEK naar Australië, waar zijn zoon in het huwelijksbootje stapt. Bij het Eredivisie-duel met PEC Zwolle van aanstaande zondag en de bekerwedstrijd tegen USV Hercules van volgende week donderdag zal zijn assistent Michael Valkanis de honneurs waarnemen.

Diant Ramaj verdedigt tegen AEK 'gewoon' het doel, zo is de verwachting. Voor hem vormen Devyne Rensch, Josip Sutalo, Jorrel Hato en Borna Sosa de viermansdefensie. Voor Hato wordt het een bijzondere avond: Van 't Schip verklapte een dag voor de wedstrijd op de persconferentie al dat de 17-jarige verdediger bij absentie van eerste captain Bergwijn de aanvoerdersband zal dragen. Op het middenveld worden Benjamin Tahirovic en Kenneth Taylor vergezeld door Chuba Akpom, die de positie van Hlynsson achter de spits overneemt. Dat komt omdat de IJslander naar de rechtervleugel lijkt te gaan verhuizen. Carlos Forbs start op de linkerflank, terwijl Brian Brobbey de spits van dienst zal zijn.

Verwachte opstelling Ajax: Ramaj; Rensch, Sutalo, Hato, Sosa; Tahirovic, Akpom, Taylor; Hlynsson, Brobbey, Forbs

'Kopzorgen voor AEK'

AEK Athene-trainer Matias Almeyda heeft 'flink wat kopzorgen' voorafgaand aan het duel in Amsterdam, schrijft Voetbal International. De oefenmeester kan onder meer geen beroep doen op spelers als Ezequiel Ponce, Sergio Araujo en Orbélin Pineda, die alle drie bij de heenwedstrijd in Athene (1-1) een basisplaats hadden. Het weekblad verwacht dat Nordin Amrabat er net als in Athene wél vanaf de aftrap bij is.

Verwachte opstelling AEK Athene: Athanasiadis; Sidibé, Vida, Moukoudi, Hajsafi; Szymanski, Galanopoulos; Amrabat, Mantalos, Zuber; García