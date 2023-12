Verweij: 'Ajax zakt gigantisch door morele ondergrens, ik ken niemand die zó gehaat is'

Ajax is door een morele ondergrens gezakt, zo stelt Mike Verweij maandag in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. De clubwatcher herhaalt zijn beschuldiging dat Maurits Hendriks heeft gelekt naar auteur Menno de Galan van het veelbesproken boek Ajax in crisis. Volgens Verweij verzuimden andere bestuursleden in te grijpen.

Hendriks zou er richting naasten geen geheim van hebben gemaakt dat hij in contact stond met De Galan. In het boek staat onder meer dat voormalig algemeen directeur Edwin van der Sar op de hoogte waren van een klacht van seksueel grensoverschrijdend gedrag over Marc Overmars, voordat Overmars werd herbenoemd in zijn functie als directeur voetbalzaken. Het is niet de enige misser die Van der Sar als directeur gemaakt zou hebben.

“Ajax gaat er altijd prat op dat het een club met stijl is, maar ze zijn hier gigantisch door een morele ondergrens gezakt”, vindt Verweij echter. “Als je toestaat dat een directeur – ook al heet hij Chief Sports Officer – anoniem met een auteur van zo’n boekje praat, dat je meewerkt aan een boekje waarin een clubicoon als Edwin van der Sar een mes in zijn rug krijgt, dan moet je normaal gesproken onmiddellijk wieberen. Als je dat toestaat als Ajax, ben je geen knip voor de neus waard.”

Verweij laat andermaal blijken geen fan te zijn van Hendriks. “Deze man… Ik heb nog nooit iemand in de voetballerij meegemaakt die zó gehaat is. Ik heb nog niemand positief over deze man gehoord.” Volgens collega-journalist Valentijn Driessen kan het boek ervoor zorgen dat het voor Ajax moeilijker wordt om personeel te strikken. “Als je als Ajax-icoon vogelvrij verklaard wordt door de mensen die er zitten, wie wil er dan nog instappen? Er valt genoeg op Van der Sar aan te merken, maar als iemand in zo’n fase zit (Van der Sar kreeg afgelopen zomer een hersenbloeding, red.), dan doe je dit gewoon niet.”