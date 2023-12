Verweij zet streep door Ajax-target: ‘Compleet onhaalbaar’

Ajax werd de laatste maanden regelmatig gekoppeld aan . De middenvelder van Tottenham Hotspur wordt gezien als de ideale ervaren controleur, die de Amsterdammers zo naarstig zoeken op het middenveld. Volgens Mike Verweij is de routinier echter geen serieuze transferoptie voor de winterstop.

In de Kick-Offpodcast van De Telegraaf wordt de komst van de middenvelder ter sprake gebracht door presentator Pim Sedee, maar die krijgt direct nul op rekest van Verweij. “Hij is compleet onhaalbaar”, weet de journalist. Ook een constructie waarbij Højbjerg eerst gehuurd wordt met een optie tot koop, is niet aan de orde. “Dat wil Tottenham Hotspur helemaal niet. Bovendien zijn er veel andere clubs, ook Italiaanse clubs, die hem willen. Dus dat gaat hem niet worden.”

Artikel gaat verder onder video

Die huur-met-koopoptie-constructie is voor Ajax overigens wel interessant. Want omdat veel spelers in de winter onverkoopbaar zijn en algemeen directeur Alex Kroes dan nog niet aan het werk is, zijn de mogelijkheden in januari zeer beperkt. Verweij: “Ajax zal moeten huren, met optie tot koop. Alle fans die denken dat er vier, vijf nieuwe spelers komen, die kan ik echt uit de droom helpen. Dat gaat niet gebeuren.”

Bovendien is Tottenham Hotspur niet de meest fijne partner om deals mee te sluiten, zo brengt collega Jeroen Kapteijns in herinnering. “Het is een heel lastige club om mee te onderhandelen, ze geven je geen duimbreed toe en laten je de hoofdprijs betalen”, aldus de journalist. Als recente voorbeelden werden in de podcast de onderhandelingen met Arne Slot, Micky van der Ven én Steven Bergwijn naar voren gebracht.