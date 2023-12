Vink sloopt miljoenenaankoop van Ajax: 'Heel amateuristisch, hij is gewoon niet goed genoeg'

Marciano Vink is geschrokken van het niveau van Ajax in de eerste helft van de bekerwedstrijd tegen USV Hercules. Met name het spel van Gáston Ávila was volgens de analist ver ondermaats.

Ajax kwam in de zestiende minuut op achterstand door een doelpunt van Tim Pieters. In aanloop naar de 0-1 greep Ávila langs de zijlijn niet adequaat in. "Ik sta bijna helemaal perplex", begint Vink zijn analyse bij ESPN. "Ik weet niet wat hij hier probeert... Je ziet op een gegeven moment dat hij puur naar de man kijkt in plaats van zijn verdedigende taak uitvoert. Hij wil een blok zetten en is te laat. Daarna is het hopen voor hem dat het wordt opgelost, maar die Pieters staat ook nog eens vrij voor de goal."

Ávila startte tegen Hercules als centrale verdediger. "Ik weet niet of het zo handig is om Hato aan de zijkant te posteren en of het überhaupt handig is om Ávila op te stellen. Het is achteraf makkelijk lullen, maar hij is gewoon niet goed genoeg. Zelfs tegen Hercules blijkt hij niet goed genoeg. Dit is een speler die aan de zijlijn de bal heeft, geen gevaar sticht en een gevaarlijke situatie van een niet gevaarlijke situatie weet te maken. Dat kan niet. Heel erg amateuristisch."